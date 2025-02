Ca sĩ Gil Lê, hot girl Xoài Non xác nhận mối quan hệ tình cảm sau thời gian yêu kín tiếng, cho biết đang hạnh phúc.

Qua các video về cuộc sống thường nhật, cặp sao công khai chuyện yêu đương, thu hút sự chú ý.

Gil Lê, Xoài Non công khai tình cảm Xoài Non khoe quà Gil Lê tặng. Video: Nhân vật cung cấp

Dịp Valentine, Gil Lê tặng Xoài Non nhiều món quà gồm hoa hồng, dâu tây và chai nước hoa. "Quà của anh. Em yêu anh", cô bày tỏ khi khui các món đồ người yêu chuẩn bị. Hot girl còn dành tặng Gil Lê nụ hôn và nói lời cảm ơn. Loạt khoảnh khắc của họ nhận lời khen, bình luận chúc mừng của fan, đồng nghiệp.

Thông tin hẹn hò rộ lên từ giữa năm 2024 nhưng người trong cuộc im lặng. Họ thể hiện tình cảm bằng cách chăm sóc, trao nhau cử chỉ tình tứ khi dự sự kiện, thường xuyên cập nhật khoảnh khắc hẹn hò trên mạng xã hội. Hôm 14/2, Xoài Non đăng tải khoảnh khắc bên Gil Lê trên Facebook kèm lời nhắn: "Anh là phần ngọt ngào nhất trong cuộc đời em".

Gil Lê nhận xét bạn gái hòa đồng, thích sự đảm đang của cô. Ngược lại, Xoài Non tiết lộ mình là fan của Gil Lê từ hồi học lớp 5 sau khi xem một chương trình truyền hình có ca sĩ tham gia. Cô từng khen Gil Lê ga lăng, tâm lý.

Gil Lê (trái) đón Tết Ất Tỵ cùng Xoài Non.

Gil Lê 33 tuổi, tên thật là Lê Thanh Trúc, cựu thành viên nhóm nhạc X5 thành lập năm 2011, hoạt động trong hai năm. Ca sĩ có sở trường dòng nhạc ballad, từng ra mắt các ca khúc như Nơi con tim bình yên, Sao người ta nỡ làm mình đau, Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình.

Cô nổi tiếng hơn với vai trò MC, từng dẫn các chương trình như X-Factor Việt Nam, The Debut, Giọng hát Việt nhí, The Look Việt Nam. Ca sĩ từng lấn sân phim ảnh, đóng phim Yêu của đạo diễn Việt Max cùng Chi Pu, giành giải Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất tại Ngôi Sao Xanh 2015. Gil Lê theo đuổi phong cách unisex, có lượng fan lớn.

Xoài Non tên thật là Phạm Thùy Trang, 22 tuổi, quê TP HCM, có gần 2,5 triệu fan trên mạng xã hội. Những năm gần đây, cô nổi tiếng ở showbiz với vẻ đẹp ngọt ngào, từng diễn xuất trong nhiều MV. Cô từng làm đám cưới với streamer Xemesis nhưng cả hai chia tay tháng 6/2024, sau 6 năm đồng hành.

Tân Cao

Ảnh, video: Nhân vật cung cấp