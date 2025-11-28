Xin nghỉ việc trước hay sau dịp lễ, Tết sẽ lợi hơn?

Tôi làm công nhân may, dự định thời gian tới sẽ nghỉ việc về quê cho gần gia đình, tiện chăm sóc cha mẹ đã lớn tuổi.

Tôi nghe nhiều người chia sẻ về cách thức xin nghỉ việc sao cho có lợi nhất. Có ý kiến cho rằng sau kỳ nghỉ Lễ, Tết sẽ được hưởng lương nhiều hơn so với nghỉ việc ngay trong hoặc trước kỳ nghỉ.

Ví dụ: nếu xin nghỉ việc từ ngày 2/1/2026, người lao động sẽ được hưởng lương của ngày nghỉ Tết Dương Lịch (1/1/2026), dù ngày này không phải làm việc. Tuy nhiên, nếu xin nghỉ việc từ ngày 1/1/2026 thì người lao động sẽ không được hưởng lương của ngày 1/1/2026.

Cho tôi hỏi thông tin này có chính xác không? Việc nghỉ việc sau Lễ, Tết có thực sự mang lại quyền lợi cao hơn so với nghỉ trước hoặc trong kỳ nghỉ Lễ, Tết hay không?

Độc giả Quang Vinh

>>Luật sư Phạm Thanh Hữu tư vấn