Chi 210 triệu chạy đua IELTS 4.0 lên 7.0 để con kịp vào đại học

Con mới vừa đỗ lớp 10, vợ chồng tôi đã tính đường nâng cấp Tiếng Anh để con thuận lợi vào đại học.

"Con tôi mới đỗ vào lớp 10 của một trường cấp ba khá tốt ở TP HCM. Vợ tôi nghe người ta 'đồn bảo là IELTS 7.0 thì được tuyển thẳng đại học' nên cho con đi kiểm tra thử ở một trung tâm.

Họ đánh giá con tôi hiện được 4.0 và nếu muốn học được đến 7.0 thì phải tham gia khoảng 5 khóa học. Mỗi khóa 42 triệu đồng. Tính ra nếu chúng tôi đặt mục tiêu cho con đạt IELTS 7.0 thì sẽ tốn hơn 200 triệu trong 3 năm.

Tôi nói với vợ tôi rằng nhiều bài viết phân tích việc học tiếng Anh trong chương trình phổ thông hết cấp 2 đạt 4.0 là đúng trình tự rồi, học hết cấp 3 nếu cứ giữ vững tiến độ thì cũng sẽ đạt được 6.0.

IELTS đánh giá tổng hợp các kỹ năng để sử dụng tiếng Anh chứ đâu phải cứ luyện thi, lấy điểm cao là tốt đâu.

Nhân câu chuyện này thì tôi cũng có đề xuất Bộ Giáo dục nên nghiên cứu và công bố cho người dân về trình độ tiếng Anh của học sinh tốt nghiệp cấp hai, tốt nghiệp cấp ba và tốt nghiệp Đại học thì tương đương với IELTS bao nhiêu điểm.

Từ đó để tránh cho học sinh phải chạy đông chạy tây đi học luyện thi, làm giàu cho các trung tâm tiếng Anh trong khi đang miễn học phí cho cấp học phổ thông để giảm gánh nặng kinh tế cho người dân".

Độc giả Quang Tan kể về lý do sẽ chi tiền cho con học IELTS trong ba năm tới với lý do để thuận lợi vào đại học như trên, sau bài viết Tôi thấy thương phụ huynh Việt phải tốn nhiều tiền vì IELTS.

Trong bài viết này, tác giả kể về quá trình học tiếng Anh của mình: "Tôi học tiếng Anh khá kỹ với giáo trình và cuốn từ điển, sau mấy chục năm, bài viết câu cú dài tới đâu tôi vẫn nắm được đại ý", và thắc mắc rằng phụ huynh Việt có nên tốn nhiều tiền cho con theo đuổi IELTS hay không?

Về việc đăng ký cho con 5 khóa học IELTS để nâng từ 4.0 lên 7.0, độc giả nickname Hung U60 nói:

"Từ 4.0 lên 5.0 không khó, từ 5.0 lên 5.5 cũng chưa khó lắm. Từ 5.5 lên 6.0 đôi khi học cả năm cũng không đạt được. Sang đến cấp độ 6.0 lên 6.5, 6.5 lên 7.0 thì

không thể xác định được học bao nhiêu khóa, sẽ tốn bao nhiêu tiền. Nó hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực, cách học của mỗi người.

Trung tâm chỉ có khả năng luyện cho các em hai kỹ năng đọc viết, còn nghe và nói hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân, thuộc về kỹ năng (khiếu), không ai luyện tập cho mình được".

Trong khi đó, độc giả Hố Đen chỉ ra lý do chạy đua IELTS:

"Chạy đua IELTS là để kiếm cơ hội vào đại học, do bây giờ nhiều trường tuyển sinh kèm chứng chỉ IELTS. Sinh viên làm thêm cho tôi có IELTS khi học phổ thông cũng chia sẻ thật là sau 2-3 năm vào đại học quên khá nhiều do không sử dụng hàng ngày".

Độc giả nhientran781 thắc mắc: "Hãy đến xem môn Tiếng Anh tăng cường có giáo viên bản ngữ coi họ dạy thế nào? Không có được một buổi giao tiếp. Giáo viên bản ngữ vào chỉ đọc vài từ vựng rồi chơi, sửa bài tập.

Trường thì đòi bằng cấp chứng chỉ này nọ để ép người ta đi học. Vậy trường phổ thông dạy Tiếng Anh để làm gì, 12 năm lãng phí nếu không đi học thêm? Họ còn không công nhận kết quả họ dạy thì người học để làm gì?".

Trong khi đó, độc giả huyhung411991 nói: "Bản thân việc sử dụng tiếng Anh đa dạng và phức tạp. Ví dụ nhỏ như trong học thuật phải viết cả một bài luận dài yêu cầu khả năng 'nghĩ' bằng tiếng Anh, không chỉ là dịch từng câu từng chữ trong đầu.

Cách dàn bài, bố cục ý trong cả một bài luận như vậy phức tạp hơn viết từng câu hoặc một đoạn văn ngắn. Kỹ năng nói cũng vậy, phải nghĩ thật nhanh (trong vòng 30 giây-1 phút) và trình bày luận điểm một cách rõ ràng thuyết phục.

Những kỹ năng này được học trong các chương trình học thi TOEFL/ IELTS.

Cách dạy tiếng Anh ở Việt Nam còn đặt khá nặng kiểu học thuộc lòng, dịch từng câu từng chữ trong đầu. Chỉ việc đơn giản là dùng từ điển đáng ra cũng nên dùng từ điển tiếng Anh để tăng cường việc tư duy nghĩ bằng tiếng Anh, thay vì từ điển Anh - Việt dẫn đến phụ thuộc vào việc nghĩ tiếng Việt rồi dịch lại ý trong đầu vốn rất chậm và nhiều khi câu dài dòng lan man".

Hữu Nghị tổng hợp