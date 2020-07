Xét nghiệm Covid-19 diện rộng tại Đà Nẵng

Bộ Y tế sẽ rà soát và xét nghiệm diện rộng ở các khu vực có nguy cơ tại Đà Nẵng với kit thử sản xuất trong nước.

Chiều 24/7, tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, quyền Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, sau khi nhận thông tin một người nghi nhiễm nCoV ở Đà Nẵng, Bộ đã xác định đây là trường hợp khả năng lây nhiễm rất cao và triển khai tất cả biện pháp phòng, chống.

Theo đó, Bộ Y tế yêu cầu Đà Nẵng lập danh sách tất cả những người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm; trong đêm 23/7, tất cả các trường hợp này đều được xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR và tìm kháng thể, kết quả âm tính với nCoV. Tuy nhiên, Bộ Y tế vẫn yêu cầu cách ly những người này để bảo đảm an toàn với cộng đồng. Những nơi bệnh nhân đi đến đều được khoanh vùng. Chiều nay (24/7), đoàn công tác kinh nghiệm nhất từ Hà Nội đã vào hỗ trợ Đà Nẵng tổ chức cách ly.

Bệnh nhân nghi nhiễm, đang mắc viêm phổi cấp tính có dấu hiệu nặng, diễn biến nhanh. Bác sĩ nhiều bệnh viện đã tham gia hội chẩn để đưa ra phác đồ điều trị tối ưu; đồng thời, một kíp y bác sĩ hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy được cử đến Đà Nẵng hỗ trợ điều trị.

"Trong đợt này chúng tôi tiến hành biện pháp chưa từng áp dụng, đó là rà soát và xét nghiệm diện rộng tất cả các khu vực có nguy cơ ở Đà Nẵng bằng xét nghiệm kháng thể với kit thử do Việt Nam sản xuất bằng máy ELISA", ông Long nói và cho biết Bộ Y tế cũng đã kích hoạt hệ thống truy vết những người đã tiếp xúc với người nghi nhiễm.

Cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống Covid-19 chiều 24/7. Ảnh: VGP

PGS.TS Lê Thị Quỳnh Mai, Phó viện trưởng vệ sinh dịch tễ Trung ương, cho biết lúc 8h30 sáng 24/7, Viện đã nhận được mẫu bệnh phẩm từ Đà Nẵng gửi ra để xét nghiệm thẩm định; đến 12h trưa nay có kết quả bước đầu. Tuy nhiên, bà Mai nói lúc này chưa đủ cơ sở khẳng định chắc chắn là bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 hay không.

Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ tiếp tục làm trong đêm nay, dự kiến sáng mai (25/7) sẽ có kết quả chính thức.

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam ghi nhận tinh thần sẵn sàng và phản ứng kịp thời, đúng hướng dẫn của ngành y tế và chính quyền TP Đà Nẵng. "Khi có ca nghi nhiễm, chúng ta phải tiến hành các biện pháp như đối với ca nhiễm từ xét nghiệm, cách ly, truy vết những người tiếp xúc gần...", ông nói.

Phó thủ tướng nhấn mạnh dù kết quả xét nghiệm âm tính hay dương tính, "chúng ta vẫn phải triển khai biện pháp giống như ca bệnh đã bị dương tính để xử lý". So với 4 tháng trước đây, tình hình đã khác nhiều. Việt Nam có kinh nghiệm thực tiễn ở nhiều địa phương; những nơi chưa có ca bệnh cũng được tập huấn rất kỹ.

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam chủ trì họp Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19, chiều 24/7. Ảnh: Đình Nam

"Tinh thần là luôn sẵn sàng, khi có ca nghi nhiễm hay nhiễm trong cộng đồng thì phát hiện, truy vết người tiếp xúc, cách ly, xét nghiệm; khoanh vùng sớm nhất, quy mô nhỏ nhất ngay từ ban đầu để tiến hành dập dịch", Phó thủ tướng nói và lưu ý các địa phương coi đây như tín hiệu để siết lại mức độ sẵn sàng của ngành y tế, hệ thống phòng chống dịch.

Ông cũng yêu cầu tất cả các lực lượng chức năng, trước hết là y tế, quân đội, công an nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh, tuyệt đối không được chủ quan.

"Nếu sẵn sàng và làm đúng yêu cầu đã được hướng dẫn, tập huấn từ trước đến nay, cho dù tới đây có thể xuất hiện những ca nhiễm trong cộng đồng, nhưng chúng ta tập trung xử lý gọn ngay từ đầu sẽ không để dịch bệnh lây lan trên diện rộng", Phó thủ tướng khẳng định.

Về công tác phòng, chống dịch bệnh, một số chuyên gia cho rằng thời gian qua việc thực hiện quy định đeo khẩu trang để phòng dịch có lơi lỏng, do vậy kể cả trường hợp ca bệnh ở Đà Nẵng không dương tính, mọi người phải thực hiện nghiêm quy định khẩu trang trên phương tiện giao thông công cộng, nơi đông người...

Liên quan việc bảo hộ công dân, Thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng cho biết, đến nay Việt Nam đã tổ chức khoảng 60 chuyến bay, đưa khoảng 15.000 công dân mắc kẹt ở nước ngoài về nước (một số địa bàn dương tính nhiều như: Nga, UAE...). Dự kiến thời gian tới sẽ đưa người từ Guinea xích đạo về nước, chuyến bay này có khoảng 130 người mắc nCoV.

Theo Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, "cuộc chiến chống dịch còn rất dài, bởi dịch thực sự chỉ hết khi nào thế giới có vaccine và thuốc đặc trị".

Ông phân tích, kết quả đạt được trong công tác phòng, chống dịch cho đến ngày hôm nay là nỗ lực rất lớn; nhưng "chúng ta ở cánh đồng trũng, bên ngoài nước to, gió lớn cho nên phải bao đê cho chặt".

Tuy nhiên, Việt Nam có "tuyến đê" trên bộ dài hơn 4.000 km; trong bối cảnh phải đón các chuyên gia sang làm việc; đưa công dân Việt Nam từ vùng có dịch về nước, một số địa bàn số người bị nhiễm trên các chuyến bay rất nhiều. Thực tế đó dẫn tới "tuyến đê" của Việt Nam không thể tránh khỏi những chỗ rò rỉ.

"Chúng ta phải tiếp tục kiểm soát chặt, có kế hoạch đón người Việt Nam về phù hợp với khả năng điều trị, kiểm soát dịch bệnh trong nước. Đặc biệt ngay khi phát hiện ra các chỗ rò rỉ phải lập tức bịt lại, xử lý gọn từ đầu", ông nói.

Trước đó trưa 24/7, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 TP Đà Nẵng công bố kết quả điều tra ca nghi nhiễm nCoV. Đó là người đàn ông 57 tuổi, đã về hưu, sống cùng vợ, vợ chồng con gái và cháu ngoại 18 tháng tuổi ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu. Ông từng bị nang trung thất, được phẫu thuật cách đây 2 năm.

Một tháng gần đây, ông này chỉ ở Đà Nẵng và đến ba cơ sở y tế, dự tiệc cưới tại Trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Palace, đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Sáng 20/7, thấy người sốt, ho, đờm nhiều nên ông đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Việt Nam đang ở ngày thứ 99 không ghi nhận lây nhiễm nCoV trong cộng đồng.

Với riêng Đà Nẵng, từ ngày 10/4 đến nay, thành phố không ghi nhận ca Covid-19, hiện là điểm thu hút rất đông khách du lịch nội địa.

Viết Tuân