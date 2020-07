Người nghi nhiễm nCoV từng đến ba cơ sở y tế

Từ ngày 7 đến 24/7, người đàn ông nghi nhiễm nCoV chăm sóc mẹ nằm viện, đi dự tiệc gia đình, tiệc cưới và vào Bệnh viện C ở Đà Nẵng khám bệnh.

Trưa 27/4, Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19 thành phố Đà Nẵng công bố kết quả điều tra ca nghi nhiễm nCoV. Đó là người đàn ông 57 tuổi, đã về hưu, sống cùng vợ, vợ chồng con gái và cháu ngoại 18 tháng tuổi ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, từng bị nang trung thất, được phẫu thuật cách đây 2 năm.

Một tháng gần đây, ông này chỉ ở Đà Nẵng. Ngày 7/7, ông đến Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn chăm mẹ ruột, trú ở phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Ngày 10/7, người mẹ chuyển đến Bệnh viện Đà Nẵng.

Ngày 16/7, ông đến tầng 5, khoa Can thiệp tim mạch, Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục chăm sóc mẹ. Ngày 17/7, ông trở về nhà, có dấu hiệu sốt, mệt. Tối cùng ngày, ông đến nhà bà con tại đường Nguyễn Lương, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu dự tiệc.

Trưa 18/7, ông đi dự đám cưới tại Trung tâm tiệc cưới và hội nghị For You Palace, đường 2/9, phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu. Sáng 20/7, thấy sốt, ho, đờm nhiều nên ông đến khám tại Bệnh viện C Đà Nẵng.

Bệnh viện C Đà Nẵng bắt đầu phong tỏa sáng 24/7. Ảnh: Đắc Thành.

Tại Bệnh viện C Đà Nẵng, ông được chẩn đoán viêm phổi do vi trùng, vào khoa Nội hô hấp điều trị. Tại đây, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC Đà Nẵng) phối hợp với Bệnh viện C giám sát và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả xét nghiệm sàng lọc lần 1 ngày 23/7 bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính với nCoV; chiều cùng ngày lấy mẫu lần 2 cũng dương tính.

Mẫu bệnh phẩm của người này sau đó được chuyển đi Viện Pasteur Nha Trang và Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương để khẳng định. Sở Y tế Đà Nẵng đã lấy mẫu xét nghiệm ngay trong đêm các trường hợp tiếp xúc gần với người nghi nhiễm nCoV tại Bệnh viện C và Bệnh viện Đà Nẵng, thành viên trong gia đình.

Đến 6h ngày 24/7, người đàn ông nghi nhiễm nCoV đã được chuyển sang Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục điều trị.

Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm 103 người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm nCoV, tất cả đều âm tính; phun hóa chất khử khuẩn tại Bệnh viện C Đà Nẵng, Trung tâm Tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng.

Hiện hai bệnh viện lập danh sách địa điểm người đàn ông nghi nhiễm từng di chuyển đến, nhân viên, cán bộ y tế, người nhà, bệnh nhân nội trú từng tiếp xúc, cách ly các trường hợp tiếp xúc gần tại Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện C.

Bệnh viện Đà Nẵng bị phong tỏa, người nhà phải gửi đồ cho bệnh nhân qua cánh cổng sắt sáng 24/7. Ảnh: Đắc Thành.

Sáng 24/7, Bệnh viện C Đà Nẵng đã bị phong tỏa. Cổng chính Bệnh viện C Đà Nẵng trên đường Hải Phòng đã được đóng kín. Hàng trăm người đến thăm, đưa thức ăn, đồ dùng cho bệnh nhân bị chặn lại ở cổng phụ. Người nhà được hướng dẫn gọi điện cho bệnh nhân ra cổng nhận đồ hoặc gửi nhờ bảo vệ đưa vào. Tất cả đều đeo khẩu trang phòng tránh nCov.

Nơi cư trú của bệnh nhân, phường Hòa Khánh Bắc, đến 12h trưa nay chưa bị phong tỏa. Bác sĩ Phạm Phú Điềm, Phó giám đốc Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu, cho biết nhà của người nghi nhiễm ở khu dân cư mới, chia ô bàn cờ, không quá đông người.

Tối 23/7, nhân viên y tế đã xuống cấp hoá chất cho người nhà và các hộ xung quanh tự tiêu độc khử trùng nơi ở. "Do chưa công bố thông tin chính thức nên nhân viên y tế không thể phun diện rộng", ông Điềm nói.

Theo ông Điềm, vợ và con gái trực tiếp chăm sóc người nghi nhiễm ở Bệnh viện C Đà Nẵng nên đã được cách ly ngay tại đó. Con rể và cháu ngoại dự kiến được cách ly tại Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu.

Bệnh viện C Đà Nẵng là bệnh viện hạng I trực thuộc Bộ Y tế, có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho cán bộ trung, cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên. Hiện bệnh viện có 750 giường và một số giường bệnh xã hội hóa.

Từ ngày 10/4 đến nay, thành phố Đà Nẵng không ghi nhận ca Covid-19, hiện là điểm thu hút khách du lịch nội địa.

Đắc Thành - Nguyễn Đông