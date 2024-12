Xếp hàng hơn 10 tiếng chờ xem concert

Hà Nội3h sáng 7/12 Thanh Nhi đã xếp hàng trước sân vận động Mỹ Đình để được đứng sát khu vực sân khấu concert Anh Trai Say Hi.

Cô gái 25 tuổi ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội săn được vé đứng tại khu fanzone giá 2,5 triệu đồng.

"Cùng là vé đứng nhưng nếu đứng sát hàng rào có thể nhìn rõ các 'anh trai', thậm chí có cơ hội được mời lên sân khấu giao lưu", Nhi nói. Đó là lý do cô quyết định xếp hàng xuyên đêm.

Hơn 10 tiếng chờ đợi, cô gái nói thời tiết khá lạnh kèm mưa bởi gió mùa về. Nhưng được cùng những người chung sở thích ca hát, giao lưu xuyên đêm nên Nhi không thấy mệt.

Nhiều bạn trẻ xếp hàng xuyên đêm trước cửa khu check-in Fanzone A và B tại Sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, rạng sáng 7/12. Ảnh: yin_1405/thread

Cũng săn được hạng vé đứng tại khu fanzone, Thu Thủy, 24 tuổi, cùng bạn ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội đến sân vận động Mỹ Đình xếp hàng từ 4h sáng.

Có kinh nghiệm đi nhiều concert, Thủy chuẩn bị sẵn sạc dự phòng, áo mưa và ô, phòng trường hợp mưa lạnh. "Tranh thủ ở ngoài tận hưởng không khí náo nhiệt và ăn uống lót dạ tôi và bạn bè đủ sức quẩy tới đêm", Thủy nói.

Chỉ mua được vé ngồi cách xa sâu khấu nhưng Nguyễn Thơ ở huyện Hoài Đức và Ly Ly ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vẫn đến sân vận động Mỹ Đình từ 10h sáng, dự định đến 4h chiều mới xếp hàng vào sân. Hai cô gái 21 tuổi nói muốn đến sớm để hòa mình vào không khí âm nhạc, được chụp ảnh và có cơ hội nhận quà từ các fan club của thần tượng.

Nguyễn Thơ (áo đen) và Ly Ly (mũ trắng) tại sân vận động Mỹ Đình, 13h ngày 7/12. Ảnh: Nga Thanh

Đinh Thúy Hiền, 19 tuổi, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, một người hâm mộ của chương trình, cho biết không ít bạn bè sau khi dự buổi giao lưu với các nghệ sĩ của Anh trai Say hi tại khu vực trường đua F1, sân vận động Mỹ Đình vào tối 6/12 đã ra đến khu vực check-in (cổng đường Lê Đức Thọ, quận Nam Từ Liêm) để xếp hàng xuyên đêm. Riêng khu vực vé ngồi mọi người thường vào muộn hơn, đa phần trước vài tiếng do không áp lực phải tranh chỗ đẹp.

Một bảo vệ tại sân vận động Mỹ Đình cho biết lượng khách bắt đầu tập trung về sân xếp hàng từ 3-4h sáng 7/12. Do xếp hàng từ sớm một số người mang theo áo ấm, chăn mỏng để tránh rét. Khi trời bất ngờ đổ mưa, ban tổ chức chuẩn bị sẵn ô để mọi người trú mưa.

Khoảng 5-6h, có hàng trăm người đến xếp hàng, chủ yếu là khu vực check-in vé cứng. Một số khác đến giao lưu, nhận quà từ các thần tượng. Đến 12h trưa, ban tổ chức bắt đầu mở cửa cho người hâm mộ vào trong sân trước khi chương trình chính thức diễn ra vào 19h.

Nhiều thời điểm lượng người đến xếp hàng tại các khu vực đông, buộc đội bảo vệ và cơ quan chức năng phải phân luồng, giãn cách để tránh ảnh hưởng đến giao thông.

Khu vực các quầy check-in vé vào cửa Sân vận động Mỹ Đình có hàng nghìn người xếp hàng từ 13h ngày 7/12. Ảnh: Quỳnh Nguyễn

Trước nhu cầu tham gia các show âm nhạc ngày càng lớn, tiến sĩ tâm lý Nguyễn Thị Minh, giảng viên Phân viện Học viện hành chính tại TP HCM, cho rằng đây là sự phát triển bình thường trong tâm lý của con người.

"Thế hệ trước thể hiện sự hâm mộ các nhà hiền triết bằng cách sưu tầm sách, câu nói nổi tiếng. Còn giờ, người trẻ có cơ hội được đi tham gia các show âm nhạc, đó là sự phát triển theo thời đại. Đặc biệt, nhiều nghiên cứu đã chứng minh các buổi biểu diễn âm nhạc tác động sâu sắc đến sức khỏe và hạnh phúc của con người", bà Minh nói.

Bên cạnh đó, chuyên gia tâm lý cũng cho rằng việc tham dự các show âm nhạc trong và ngoài nước giúp người trẻ hình thành kỹ năng sống, giao tiếp và học cách chi tiêu thông minh thay vì ỷ lại vào bố mẹ.

Một nhóm hâm mộ trước cổng sân vận động Mỹ Đình cổ vũ các "anh trai", lúc 13h ngày 7/12. Ảnh: Nga Thanh

Anh trai say hi được sản xuất theo phong cách truyền hình thực tế, do MC Trấn Thành dẫn dắt. Các ca sĩ luyện tập để hoàn thiện kỹ năng ca hát, trình diễn, vũ đạo, sáng tác, từ đó có cơ hội bước vào đội hình toàn năng. Show có hơn 50 ca khúc mới, được JustaTee và 20 producer, nhạc sĩ sáng tác. Phần chấm điểm từng tập do khán giả trường quay quyết định. 14 tập đạt triệu lượt xem trên các nền tảng, hàng loạt tiết mục đứng đầu xu hướng của YouTube, TikTok. HIEUTHUHAI chiến thắng show, cùng Quang Anh (Rhyder), Quang Hùng Master D, Đức Phúc, Isaac sẽ hoạt động trong nhóm Best Five.

Sức chứa của Sân vận động Mỹ khoảng 40.000 người. Hai concert của Blackpink năm ngoái, show Mỹ Tâm cuối năm 2022, có hơn 30.000 khán giả mỗi đêm. Vị trí sân khấu, các hạng ghế của concert Anh trai say hi tương tự đêm nhạc của Blackpink.

Quỳnh Nga