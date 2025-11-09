Xếp hàng gần một tiếng chờ mua 'xôi mùa thu' ở TP HCM

8h ngày 9/11, hàng chục bạn trẻ xếp hàng chờ mua xôi kiểu miền Bắc tại một quán ở phường An Khánh. Không gian quán nằm trong một sân vườn, nhiều bóng cây.

Chị Thuận Võ, đồng sáng lập cho biết, tiệm đông khoảng một tháng nay qua những clip trên mạng xã hội, nhiều người ví như "tiệm xôi mùa thu" ở TP HCM. "Ngày nào cũng kín bàn", chủ quán nói.