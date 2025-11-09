Xếp hàng gần một tiếng chờ mua 'xôi mùa thu' ở TP HCM

8h ngày 9/11, hàng chục bạn trẻ xếp hàng chờ mua xôi kiểu miền Bắc tại một quán ở phường An Khánh. Không gian quán nằm trong một sân vườn, nhiều bóng cây.
Chị Thuận Võ, đồng sáng lập cho biết, tiệm đông khoảng một tháng nay qua những clip trên mạng xã hội, nhiều người ví như "tiệm xôi mùa thu" ở TP HCM. "Ngày nào cũng kín bàn", chủ quán nói.
Theo chủ quán, những ngày cuối tuần dù chưa đến giờ mở, nhiều thực khách đã chờ mua xôi.
Đi gần 20 km từ tỉnh Bình Dương cũ, Vạn Quỳnh (25 tuổi) chờ gần 40 phút vẫn chưa tới lượt mua. "Biết trước là phải xếp hàng nhưng không nghĩ đông như vậy", Quỳnh nói.
Sau gần một tiếng chờ đợi, Vũ Đình Minh Khang, 19 tuổi cùng bạn gái mới mua được xôi. "Xôi thơm dẻo và phong phú đồ ăn kèm, trang trí bắt mắt. Một phần dù giá hơi cao nhưng ăn bao no", Khang cho biết.
Không gian quán gồm 50 bàn được sắp xếp bên trong và bên ngoài.
Khu ngoài trời có mảng xanh bao quanh nên nhiều khách chọn ngồi lại thay vì mua mang về. Tuy nhiên vào những ngày trời ẩm, mưa nhiều sẽ có muỗi. Quán cũng bố trí quạt và thuốc xịt chống côn trùng cho khách.
Không gian rộng, nhiều tiểu cảnh xanh thu hút bạn trẻ tới check in.
Nguyễn Thị Bích Ngọc (trái) cho biết ấn tượng với sự thoáng mát, nhiều cây như resort của quán. "Ăn xôi trong không gian này rất thú vị, ngoài ra cũng có nhiều góc đẹp để chụp ảnh", nữ sinh 25 tuổi nói. Theo Ngọc, mức giá chấp nhận được so với trải nghiệm mang lại và sẽ quay lại lần sau.
Quỳnh Trần