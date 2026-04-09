Xem xét thăng hạng cho hàng trăm giáo viên đang 'kẹt' ở hạng III

Nghệ AnSau nhiều năm gián đoạn, hàng trăm giáo viên hạng III có thể được xét lên hạng II, theo chủ trương của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An đầu tuần qua đã có văn bản gửi UBND các xã, phường, đề nghị rà soát hạng chức danh nghề nghiệp của giáo viên. Những nơi chưa vượt cơ cấu theo quy định cần xây dựng đề án để tổ chức xét thăng hạng, đảm bảo quyền lợi cho thầy cô.

Cụ thể, các địa phương căn cứ đề án vị trí việc làm, xác định nhu cầu chỉ tiêu và lập danh sách giáo viên đủ điều kiện, gửi Sở thẩm định trước ngày 29/4 và trình UBND tỉnh phê duyệt. Sau khi được chấp thuận, UBND cấp xã sẽ tổ chức xét thăng hạng theo phân cấp.

Theo Sở, việc này căn cứ quy định của Chính phủ, cho phép tiếp tục thực hiện các kế hoạch, đề án thăng hạng đã được phê duyệt trước ngày 30/6/2026 đến hết năm.

Cách đây vài tuần, hơn 200 giáo viên mầm non tại 9 xã thuộc huyện Yên Thành (cũ) tiếp tục gửi đơn kiến nghị, đề nghị được xét từ hạng III lên hạng II. Nhiều người đáp ứng điều kiện về thời gian công tác, bằng cấp và chuyên môn nhưng nhiều năm qua chưa được nâng hạng.

Tại một số trường, cơ cấu chức danh gần như "đóng băng", có nơi chỉ hiệu trưởng ở hạng II, còn lại đều là hạng III. Trong khi đó, theo quy định, tỷ lệ giáo viên hạng II có thể đạt tối đa 50%, song thực tế khối mầm non tại Nghệ An mới khoảng 30%.

Hiện, lương giáo viên hạng III dao động từ 4,9 đến 11,65 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể phụ cấp. Nếu được lên hạng II, dải lương kéo dài từ 5,48 đến 14,93 triệu đồng.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết việc xét thăng hạng trước đây thuộc thẩm quyền cấp huyện, song bị gián đoạn trong quá trình chuyển đổi mô hình chính quyền. Từ giữa năm 2025, thẩm quyền được giao về cấp xã, phường, nhưng nhiều địa phương chưa hoàn thiện đề án nên chưa thể triển khai.

Giáo viên và học sinh một trường mầm non ở Nghệ An, tháng 3/2026. Ảnh: Hùng Lê

Đức Hùng