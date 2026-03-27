Hàng trăm giáo viên 'mắc kẹt' ở hạng III dù vượt chuẩn

Nghệ AnDù đáp ứng, thậm chí vượt tiêu chuẩn nhiều năm, hàng trăm giáo viên mầm non chưa được xét thăng hạng II, khiến thu nhập bị ảnh hưởng.

Trung tuần tháng 3, hơn 200 giáo viên mầm non tại 9 xã thuộc huyện Yên Thành cũ tiếp tục gửi đơn kiến nghị tỉnh Nghệ An, đề nghị tổ chức xét từ hạng III lên hạng II.

Cô Phan Thị Huyền, giáo viên trường Mầm non thị trấn Yên Thành, cho biết đã có hơn 20 năm đứng lớp, đủ điều kiện về thời gian công tác và bằng cấp nhưng đến nay vẫn ở hạng III (hạng thấp nhất - dành cho giáo viên mới vào nghề). Tại trường cô, tỷ lệ giáo viên hạng II chưa đến 20%.

"Năm nào chúng tôi cũng làm đơn nhưng đều không có kết quả khả quan", cô Huyền nói.

Theo quy định, giáo viên được xếp theo các hạng III, II, I để tính lương và phụ cấp. Hiện, lương giáo viên hạng III dao động từ 4,9 đến 11,65 triệu đồng mỗi tháng, chưa kể phụ cấp. Nếu được lên hạng II, dải lương kéo dài từ 5,48 đến 14,93 triệu đồng.

Việc không được thăng hạng khiến nhiều người dù công tác hàng chục năm, thậm chí gần nghỉ hưu, vẫn nằm trong nhóm lương thấp nhất.

Tại một số trường ở Yên Thành, cơ cấu hạng gần như "đóng băng". Có nơi chỉ hiệu trưởng được xếp hạng II, còn lại từ Hiệu phó và giáo viên đều ở hạng III.

"Tiêu chuẩn đều đáp ứng nhưng chúng tôi chỉ biết chờ mà không rõ đến khi nào được xét", một lãnh đạo trường cho hay.

Giáo viên và học sinh một trường mầm non ở Nghệ An, tháng 3/2026. Ảnh: Hùng Lê

Theo các giáo viên, phần lớn đã giữ hạng III đủ và vượt thời gian quy định (9 năm), hoàn thành các khóa bồi dưỡng và đáp ứng yêu cầu chuyên môn. Ngoài ra, nhiều địa phương vẫn tổ chức xét thăng hạng đều đặn, khiến các giáo viên thấy thiệt thòi.

Tháng 6/2025, sau nhiều năm chờ đợi, họ gửi đơn kiến nghị tới các sở, ngành. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An cho biết trước đây việc xét thăng hạng II thuộc thẩm quyền cấp huyện. Tuy nhiên, giai đoạn đó, cả nước chuyển đổi sang mô hình chính quyền hai cấp, nên việc xét bị gián đoạn.

Theo Sở, nhiều năm qua, việc xét thăng hạng với khối THPT được thực hiện khá thường xuyên, tỷ lệ giáo viên hạng II đạt khoảng 46%, tiệm cận mức tối đa 50% theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong khi đó, khối mầm non mới đạt khoảng 30%. Riêng huyện Yên Thành (cũ) nhiều năm qua chưa từng tổ chức xét thăng hạng cho giáo viên.

Từ ngày 1/7/2025, thẩm quyền xét thăng hạng mầm non, tiểu học và THCS được giao về cho UBND cấp xã, phường dựa trên đề án được tỉnh phê duyệt. Nhiều nơi không kịp hoàn thiện hồ sơ nên chưa thực hiện được.

Theo quy định hiện hành của tỉnh, các đề án được phê duyệt trước ngày 31/12/2025 được tiếp tục thực hiện trong vòng 12 tháng. Các đề xuất từ năm 2026 trở đi, tỉnh phải chờ nghị định và thông tư hướng dẫn mới nên chưa thể triển khai.

Đức Hùng