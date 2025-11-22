Xem nhiều phim sex gây mất hứng thú tình dục?

Tôi đã xem phim sex từ năm 14 tuổi, song không thể quan hệ thực tế với bạn gái mới quen, vì sao? (Nam, 28 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Đây là biểu hiện điển hình của PIED (rối loạn cương do nội dung khiêu dâm). PIED chủ yếu gặp ở nam giới trẻ, khi họ cương tốt lúc xem phim khiêu dâm nhưng lại khó quan hệ với bạn đời. Việc tiêu thụ quá mức phim người lớn có thể làm thay đổi đáp ứng thần kinh với các kích thích tình dục trong đời thực, từ đó dẫn đến lệch pha khoái cảm. Điều này không liên quan đến bệnh lý thực thể hay nội tiết, mà chủ yếu là vấn đề thần kinh học và tâm lý học tình dục.

Tình trạng này là hệ quả của việc não bị lập trình sai trong thời gian dài, cần có sự phối hợp điều trị từ tâm lý, hành vi đến phục hồi chức năng tình dục.

Não bộ con người vốn ưa thích sự mới lạ. Khi xem phim khiêu dâm, người dùng liên tục tiếp nhận hình ảnh, tình huống đa dạng, làm tăng mạnh dopamine - chất dẫn truyền thần kinh liên quan đến cảm giác khoái lạc. Lâu dần, não rơi vào trạng thái "siêu kích thích", chỉ phản ứng mạnh với kích thích nhân tạo, còn trở nên "lười biếng" trước tình dục đời thực.

Nghiên cứu trên JAMA Psychiatry cho thấy, xem quá nhiều phim sex còn làm giảm chất xám ở vùng não liên quan đến ham muốn, khiến người xem khó hứng thú với bạn đời. Khi não đã quen "khoái cảm dễ dãi" từ phim, quan hệ thật - vốn cần cảm xúc và sự gắn kết - trở nên kém hấp dẫn, dễ dẫn đến nguội lạnh tình dục, rạn nứt hôn nhân hay khủng hoảng tâm lý.

Điều trị PIED cần một lộ trình nhiều bước, gồm ngưng phim khiêu dâm 30-90 ngày để tái lập độ nhạy dopamine, tăng tiếp xúc tình cảm đời thực (ôm, vuốt ve...), kết hợp liệu pháp hành vi giúp thay đổi mô thức suy nghĩ sai lệch và học cách kiểm soát xung động. Sau đó, cần tập luyện thể chất và cải thiện giấc ngủ để tăng testosterone nội sinh và hồi phục hệ thống thần kinh. Một số trường hợp nặng có thể cần đến chuyên gia trị liệu tâm lý tình dục hoặc nhà tâm lý lâm sàng để đồng hành lâu dài.

Rối loạn cương do nội dung khiêu dâm không còn là hiện tượng hiếm gặp mà đang trở thành một "dịch bệnh thầm lặng" ở nam giới trẻ trong kỷ nguyên kỹ thuật số. Đây là vấn đề y học - tâm lý phức tạp, không nên né tránh hay xem thường. Phát hiện sớm và điều trị đúng cách là chìa khóa để phục hồi phong độ, giữ hạnh phúc lứa đôi.

TS.BS.CK2 Trà Anh Duy

Trung tâm Sức khỏe Nam giới Men's Health