Xe xăng cỡ A phục hồi chậm trong tháng 3

Doanh số xe cỡ A tăng nhẹ trong tháng 3, tuy nhiên Toyota Wigo chạm đáy chỉ với 2 xe bán ra, cho thấy phân khúc tiếp tục thu hẹp.

Phân khúc xe xăng cỡ A tại Việt Nam ghi nhận tín hiệu phục hồi trong tháng 3, sau giai đoạn sụt giảm xuống thấp nhất trong 3 năm trở lại đây vào tháng trước. Tuy nhiên, tính chung quý I, doanh số vẫn lao dốc so với cùng kỳ hai năm trước, cho thấy sự thu hẹp rõ rệt của dòng xe từng được xem là lựa chọn đầu tiên của nhiều người mua ôtô.

Cụ thể, tổng doanh số xe hạng A chạy xăng trong tháng 3 đạt 257 xe, tăng so với mức 208 xe của tháng 2. Kết thúc quý I, mức doanh số tổng là 992 xe, giảm mạnh so với mức 1.422 xe cùng kỳ năm ngoái, và chỉ tương đương một nửa với con số 2.043 của quý I/2024. Từ 2025 trở về trước, Kia Morning vẫn công bố số liệu bán hàng.

Động lực chính của thị trường trong tháng 3 tiếp tục đến từ Hyundai i10 với 255 xe bán ra, gần như chiếm toàn bộ thị phần. Đáng chú ý, doanh số Toyota Wigo giảm liên tiếp từ mức ba chữ số trong tháng 1, xuống hai chữ số trong tháng 2, và chỉ còn một chữ số vào tháng 3, cho thấy đà suy giảm rõ rệt của mẫu xe này, không còn bán đều như những năm trước. Kia Morning không công bố số liệu từ đầu năm.

Diễn biến trên cho thấy sức tiêu thụ của các mẫu xe cỡ nhỏ chạy xăng đang suy giảm mạnh, đồng thời phản ánh sự phụ thuộc ngày càng lớn của phân khúc vào một sản phẩm duy nhất.

Sự đi xuống của phân khúc xe xăng cỡ A đến từ thay đổi trong thị hiếu tiêu dùng tại Việt Nam. Người mua ngày càng ưu tiên xe gầm cao cỡ nhỏ vốn có nhiều sự lựa chọn, linh hoạt trong nhiều địa hình, giá dễ tiếp cận, cũng như xe điện đô thị với chi phí vận hành thấp. Trong bối cảnh thu nhập và nhu cầu sử dụng xe gia đình tăng lên, các mẫu xe cỡ nhỏ giá rẻ dần đánh mất lợi thế cạnh tranh vốn có.

Hai mẫu xe bán chạy trong phân khúc xe xăng cỡ A. Ảnh: Hyundai Thành Công - TMV

Dù doanh số tháng 3/2026 cho thấy dấu hiệu phục hồi nhẹ sau giai đoạn thấp điểm đầu năm, xu hướng chung của thị trường vẫn là suy giảm. Với kết quả quý I thấp nhất trong ba năm, phân khúc xe xăng cỡ A đang dần thu hẹp và có nguy cơ trở thành thị trường ngách trong tương lai gần.

Hồ Tân