Xe ùn ứ gần 5 km trên cao tốc TP HCM - Long Thành do sửa đường

Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồ họa: Khánh Hoàng

Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch nhất khu vực Đông Nam Bộ khi kết nối trục công nghiệp, thương mại TP HCM (gồm cả Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) Đồng Nai ra phía bắc. Tuyến còn giúp liên kết TP HCM với sân bay Long Thành. Do tầm quan trọng nên cao tốc đang triển khai dự án mở rộng từ 4 làn lên 8-10 làn với tổng đầu tư khoảng 15.720 tỷ đồng. Nhà thầu đang dọn dẹp mặt bằng, làm đường công vụ giúp triển khai các gói thầu chính.