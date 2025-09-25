Xe ùn ứ gần 5 km trên cao tốc TP HCM - Long Thành do sửa đường

Dòng xe ùn ứ nối dài hướng từ vòng xoay An Phú đi cao tốc Long Thành, đoạn nút giao Vành Đai 2 và nút giao Nhơn Trạch, lúc 6h15. Khu vực trên mặt đường hư hỏng, xuống cấp nên một số đoạn chỉ cho xe chạy một làn để sửa chữa. Việc này khiến xe ùn ứ từ 5h. Ảnh: Trần Linh
Đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam cho biết tại khu vực trên, mặt đường cao tốc theo hướng TP HCM đi Đồng Nai đang được sửa chữa ở hai đoạn, tổng chiều dài khoảng một km. Đơn vị thi công triển khai từ đêm qua, rạng sáng nay thu dọn mặt đường, tuy vậy sáng sớm lượng xe dồn tới đông, xảy ra ùn ứ. Ảnh: Trần Linh
Khu vực đầu cao tốc đông kín xe chạy tới hướng Long Thành (Đồng Nai).
Dòng xe ùn ứ gần 5 km, nhích dần trên cao tốc hướng từ TP HCM.
Làn cao tốc hướng TP HCM - Đồng Nai chật kín xe, trong khi hướng ngược lại thông thoáng.
Dòng xe xếp hàng dài ở đoạn khu vực đường Võ Chí Công (Thủ Đức cũ) giao với cao tốc.
Dòng xe nhích từng chút trên đường Võ Chí Công dẫn vào cao tốc.
Đến 8h30 tình hình giao thông đoạn đầu cao tốc ở khu vực TP HCM đã bớt kẹt hơn so với lúc sáng sớm, song dòng xe vẫn xếp hàng dài.
Hướng tuyến cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây. Đồ họa: Khánh Hoàng
Đây là một trong những tuyến đường huyết mạch nhất khu vực Đông Nam Bộ khi kết nối trục công nghiệp, thương mại TP HCM (gồm cả Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu) Đồng Nai ra phía bắc. Tuyến còn giúp liên kết TP HCM với sân bay Long Thành. Do tầm quan trọng nên cao tốc đang triển khai dự án mở rộng từ 4 làn lên 8-10 làn với tổng đầu tư khoảng 15.720 tỷ đồng. Nhà thầu đang dọn dẹp mặt bằng, làm đường công vụ giúp triển khai các gói thầu chính.
Thanh Tùng - Gia Minh