Xe ùn ứ gần 5 km trên cao tốc Long Thành do sửa đường

Dòng xe ùn ứ nối dài hướng từ vòng xoay An Phú đi cao tốc Long Thành, đoạn nút giao Vành Đai 2 và nút giao Nhơn Trạch lúc 6h15. Khu vực trên một số đoạn chỉ còn một làn do thi công sửa mặt đường, khiến xe ùn ứ từ 5h. Ảnh: Trần Linh
Dòng xe ùn ứ nối dài hướng từ vòng xoay An Phú đi cao tốc Long Thành, đoạn nút giao Vành Đai 2 và nút giao Nhơn Trạch lúc 6h15. Khu vực trên một số đoạn chỉ còn một làn do thi công sửa mặt đường, khiến xe ùn ứ từ 5h. Ảnh: Trần Linh
Đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam cho biết tại khu vực trên, mặt đường cao tốc theo hướng TP HCM đi Đồng Nai đang được sửa chữa ở hai đoạn, tổng chiều dài khoảng một km. Đơn vị thi công triển khai từ đêm qua, rạng sáng nay đã thu dọn mặt đường, tuy vậy sáng sớm lưu lượng xe đã tập trung đông nên xảy ra ùn ứ. Ảnh: Trần Linh
Đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam cho biết tại khu vực trên, mặt đường cao tốc theo hướng TP HCM đi Đồng Nai đang được sửa chữa ở hai đoạn, tổng chiều dài khoảng một km. Đơn vị thi công triển khai từ đêm qua, rạng sáng nay đã thu dọn mặt đường, tuy vậy sáng sớm lưu lượng xe đã tập trung đông nên xảy ra ùn ứ. Ảnh: Trần Linh
Khu vực đầu cao tốc đông kín xe di chuyển hướng về Long Thành (Đồng Nai).
Khu vực đầu cao tốc đông kín xe di chuyển hướng về Long Thành (Đồng Nai).
Dòng xe ùn ứ gần 5 km, nhích dần chút một trên cao tốc TP HCM - Long Thành.
Dòng xe ùn ứ gần 5 km, nhích dần chút một trên cao tốc TP HCM - Long Thành.
Làn can tốc hướng TP HCM - Đồng Nai chật kín phương tiện, trong khi làn còn lại thông thoáng.
Làn can tốc hướng TP HCM - Đồng Nai chật kín phương tiện, trong khi làn còn lại thông thoáng.
Khu vực đường Võ Chí Công đoạn giao cao tốc TP HCM - Long Thành ùn xe hàng dài sáng nay.
Khu vực đường Võ Chí Công đoạn giao cao tốc TP HCM - Long Thành ùn xe hàng dài sáng nay.
Dòng xe nhích từng chút trên đường Võ Chí Công dẫn vào cao tốc Long Thành.
Dòng xe nhích từng chút trên đường Võ Chí Công dẫn vào cao tốc Long Thành.
Đến khoảng, 8h30 tình hình giao thông đoạn đầu cao tốc TP HCM - Long Thành cơ bản ổn định.
Đến khoảng, 8h30 tình hình giao thông đoạn đầu cao tốc TP HCM - Long Thành cơ bản ổn định.
Thanh Tùng - Gia Minh