Xe ùn ứ gần 5 km trên cao tốc Long Thành do sửa đường

Đại diện Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Đường cao tốc Việt Nam cho biết tại khu vực trên, mặt đường cao tốc theo hướng TP HCM đi Đồng Nai đang được sửa chữa ở hai đoạn, tổng chiều dài khoảng một km. Đơn vị thi công triển khai từ đêm qua, rạng sáng nay đã thu dọn mặt đường, tuy vậy sáng sớm lưu lượng xe đã tập trung đông nên xảy ra ùn ứ. Ảnh: Trần Linh