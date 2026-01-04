Xe Trung Quốc tăng trưởng doanh số tại Anh trong 2025

Các hãng xe Nhật dần mất thị phần và các mẫu xe Trung Quốc dần phổ biến đánh dấu sự chuyển dịch từ lòng trung thành lâu năm sang sự tiện lợi.

Xe hơi Trung Quốc từng bị xem là những món đồ kỳ lạ, nhưng giờ đây âm thầm chiếm được chỗ đứng vững chắc trên thị trường Anh quốc. Đến cuối năm 2025, xe nhập khẩu Trung Quốc chiếm 10% tổng doanh số xe mới bán ra tại Anh. Quan điểm xem nhẹ các mẫu xe Trung Quốc của người tiêu dùng phương Tây trước đây không còn phù hợp với thực tế hiện nay.

Theo dữ liệu được trích dẫn bởi tờ Guardian, dựa trên phân tích của chuyên gia xe điện Matthias Schmidt, ước tính cho thấy các hãng xe Trung Quốc sẽ bán được hơn 200.000 xe mới tại Anh trong năm 2025.

MG ZS bản thuần điện tại Anh. Ảnh: Top Gear

Phần lớn thành công đến từ ba cái tên nổi bật gồm MG, BYD và Chery. Trong khi các nhà sản xuất Trung Quốc không ngừng mở rộng vị thế, nhu cầu đối với xe Nhật Bản tại Anh lại ghi nhận sự sụt giảm rõ rệt.

MG tiếp tục dẫn đầu với khoảng cách lớn so với các đối thủ. Hãng đã bán được hơn 70.000 xe trong năm 2025, duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ tương đương 2024. MG có lợi thế hơn các thương hiệu khác bởi bản chất xuất phát điểm của MG là thương hiệu Anh quốc, nhưng hiện thuộc sở hữu của SAIC (Trung Quốc). BYD cũng có bước bứt phá đáng kể khi doanh số tại Anh tăng từ chưa đến 9.000 xe trong năm 2024 đến hơn 40.000 xe trong năm 2025. Sự hiện diện của các mẫu xe đến từ Trung Quốc trên đường phố Anh giờ đây không còn là điều mới lạ.

Bên cạnh đó, nhiều thương hiệu Trung Quốc khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trong năm. Jaecoo bán ra hơn 20.000 xe và Omoda đạt xấp xỉ con số này. Chery, Polestar và Leapmotor cũng thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng Anh, dù quy mô vẫn còn khiêm tốn.

Ở chiều ngược lại, các thương hiệu Nhật Bản chứng kiến thị phần giảm gần 1% trong 12 tháng qua. Mức suy giảm không quá lớn, nhưng đủ để đo lường và phản ánh xu hướng diễn ra tương tự trên khắp châu Âu.

BYD Atto 3 phiên bản tay lái nghịch tại Anh. Ảnh: Auto Express

Theo Guardian, doanh số xe Trung Quốc tăng trên khắp châu Âu bất chấp việc áp đặt các mức thuế cao. Nhằm bảo vệ các nhà sản xuất trong nước, các nhà lập pháp châu Âu đã ban hành những biện pháp này vào cuối năm 2024, tập trung vào các dòng xe điện sản xuất tại Trung Quốc. Tuy nhiên, thuế quan không áp dụng đối với xe hybrid hoặc xe động cơ đốt trong khiến doanh số của các dòng xe này tăng mạnh.

Anh quốc hiện đã rời khỏi Liên minh châu Âu, tỏ ra đặc biệt cởi mở với những thương hiệu Trung Quốc nói trên. Trong bối cảnh không còn các hãng ôtô nội địa lớn, thị trường gần như mở rộng hoàn toàn.

Theo ông Schmidt, do không có nhiều thương hiệu xe nội địa phổ thông, bán và sản xuất với sản lượng lớn để người tiêu dùng Anh lựa chọn, người tiêu dùng tại đây có thể không còn tham gia vào cái gọi là mua sắm vì lòng yêu nước. Tại Đức và Pháp, khoảng một nửa thị trường xe mới thực chất nằm trong tay các thương hiệu nội địa. Trong khi đó tại Trung Quốc, chúng ta cũng thấy rằng khoảng 66,7% thị trường thuộc về các thương hiệu nội địa.

Minh Quân (theo Carscoops)