Xe tăng đắt nhất thế giới được lắp giáp lồng chống drone

Quân đội Pháp thử nghiệm giáp lồng trên nóc tháp pháo Leclerc, mẫu xe tăng chủ lực đắt nhất thế giới, nhằm tăng khả năng chống chịu drone.

Lục quân Pháp ngày 17/11 đăng loạt hình ảnh cuộc diễn tập chung với quân đội Thụy Sĩ tại làng Hinterrhein, trong đó huy động nhiều xe tăng chủ lực Leclerc XLR.

Các bức ảnh cho thấy một xe Leclerc được lắp giáp lồng chống thiết bị bay không người lái (drone) trên nóc tháp pháo. Bộ phận này gồm phần mái dạng nghiêng, kết hợp với các tấm lưới thép hàn vào cột trụ xung quanh.

Xe tăng Leclerc XLR được trang bị giáp lồng trong ảnh đăng ngày 17/11. Ảnh: Lục quân Pháp

Thiết kế này có thể bảo vệ nóc tháp pháo, phần có vỏ giáp mỏng nhất của xe tăng, khỏi drone thả chất nổ và drone góc nhìn thứ nhất (FPV) mang đầu nổ lõm xuyên giáp. Tuy nhiên, nhiều điểm yếu như nóc khoang lái xe và mặt trên khoang động cơ vẫn chưa có biện pháp che chắn, khiến chúng dễ tổn thương trước những loại drone FPV hoặc drone thả đầu nổ xuyên giáp cỡ lớn.

Lục quân Pháp cho biết thiết kế giáp lồng này chỉ mang tính thử nghiệm, chưa phải sản phẩm được ứng dụng đại trà.

Leclerc là xe tăng chủ lực thế hệ thứ ba, được thiết kế trong giai đoạn 1983-1989, bắt đầu sản xuất từ năm 1991 và đưa vào biên chế quân đội Pháp năm 1993. Dây chuyền chế tạo hoạt động năm 1990-2008, với tổng cộng 862 xe tăng được sản xuất, chủ yếu phục vụ xuất khẩu.

Mỗi chiếc Leclerc có giá xuất xưởng tương đương 17 triệu USD hồi năm 2022, khiến nó trở thành mẫu xe tăng đắt nhất trong lịch sử thế giới.

Xe tăng Lerclerc sở hữu giáp phức hợp có khả năng đối phó nhiều loại đạn chống tăng cùng hệ thống điện tử phức tạp. Xe cũng được trang bị hệ thống nạp đạn tự động cho pháo 120 mm, bảo đảm tốc độ bắn 10 phát mỗi phút và rút gọn tổ lái chỉ còn ba người gồm trưởng xe, pháo thủ và lái xe.

Leclerc XLR là phiên bản hiện đại hóa sâu được Pháp triển khai từ năm 2015. Quân đội Pháp hiện có tổng cộng 15 chiếc Leclerc XLR và dự kiến sở hữu 200 xe vào năm 2035.

Biến thể Leclerc XLR sở hữu nhiều cải tiến quan trọng, trong đó có tích hợp hệ thống chiến đấu Scorpion để chia sẻ thông tin chiến thuật trong thời gian thực với các phương tiện khác trên chiến trường, nâng cao khả năng hiệp đồng tác chiến và nhận thức tình huống.

Nó còn được bổ sung các khối giáp dạng mô-đun dọc sườn, cùng giáp lồng ở mặt sau tháp pháo và một phần khoang động cơ, nhằm tăng khả năng chống thiết bị nổ tự chế và đầu đạn nổ lõm, cũng như trang bị bệ súng máy 7,62 mm điều khiển từ xa trên nóc xe.

Xe tăng Leclerc XLR của Phápđược trang bị giáp lồng trong ảnh đăng ngày 17/11. Ảnh: Lục quân Pháp

Giáp lồng xuất hiện trên xe tăng Nga từ năm 2021 như giải pháp tạm thời để đối phó drone thả đầu nổ, vốn rất phổ biến ở Iraq và Syria.

Các xe tăng Nga tham gia chiến dịch tại Ukraine được trang bị những khối giáp lồng và lưới thép đồ sộ, được ví như mai rùa, giúp đối phó với drone FPV. Loại giáp này ngày càng hoàn thiện và liên tục được nâng cấp, với khả năng chống chịu hàng chục drone FPV do Ukraine triển khai.

Thiết kế giáp lồng của Nga ban đầu bị các chuyên gia Ukraine và phương Tây đánh giá là không có hiệu quả, nhưng sau đó cũng được ứng dụng trên hàng loạt xe tăng chủ lực Challenger 2, Abrams và Leopard 2 của quân đội Ukraine.

Nhiều quốc gia, trong đó có Israel và Nhật Bản, đã trang bị lồng thép và tấm che nóc tháp pháo để đối phó mối đe dọa từ drone. Lục quân Mỹ hồi tháng 7 cũng đề xuất chi 92 triệu USD để mua 1.500 bộ giáp lồng cho xe tăng và thiết giáp.

Phạm Giang (Theo Army Recognition)