Xe tăng chủ lực tối tân Hàn Quốc được lắp giáp lồng

Hình ảnh mới công bố cho thấy xe tăng chủ lực K2 Hàn Quốc gắn lồng thép trên tháp pháo, biện pháp giúp đối phó drone tự sát.

Nhóm phân tích Army Recognition, có trụ sở ở Bỉ, ngày 29/12 đăng loạt ảnh về hoạt động huấn luyện của đơn vị xe tăng chủ lực K2 Black Panther tại một thao trường ở Hàn Quốc. Một trong các xe được gắn giáp lồng chuyên chống thiết bị bay không người lái (drone) trên nóc tháp pháo. Bộ phận này gồm phần mái dạng nghiêng, kết hợp với các tấm lưới thép hàn vào cột trụ xung quanh.

Khối giáp lồng chủ yếu bao bọc khu vực phía sau tháp pháo, nơi đặt khoang chứa đạn pháo 120 mm và hệ thống nạp đạn tự động, thay vì che kín toàn bộ mặt trên tháp pháo như phương án được một số quốc gia áp dụng.

Xe tăng K2 Hàn Quốc lắp giáp lồng trong ảnh đăng ngày 25/12. Ảnh: Facebook/Jonghoon Park

"Đội ngũ thiết kế dường như đã tìm giải pháp cân bằng, nhằm tăng cường khả năng chống đòn tấn công đột nóc mà không gây ảnh hưởng đến năng lực vận hành", Teoman Nicanci, chuyên gia quốc phòng của Army Recognition, nhận định.

Hình ảnh khác cho thấy loạt xe K2 xếp hàng ngang, trong đó chiếc gắn giáp lồng đang khai hỏa. Xe tăng này cũng được lắp hàng loạt khối giáp phản ứng nổ ở sườn và mặt bên tháp pháo, trong khi những chiếc còn lại không có. "Sự xuất hiện của nhiều xe K2 cho thấy đây là hoạt động đánh giá cấp đơn vị, thay vì thử nghiệm riêng lẻ với nguyên mẫu xe tăng", Nicanci nói.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận.

K2 Black Panther là xe tăng chủ lực được Hàn Quốc phát triển từ những năm 1990 và đưa vào biên chế quân đội năm 2014. Xe tăng K2 kết hợp nhiều ưu điểm của các dòng xe Đức, Pháp và Nga, đồng thời sở hữu thiết kế riêng phù hợp với địa hình trên bán đảo Triều Tiên.

Tổng cộng 440 xe đã được sản xuất từ năm 2008 đến nay, bàn giao cho quân đội Hàn Quốc và Ba Lan. Mỗi xe có giá ước tính 8,5 triệu USD.

Xe tăng K2 Hàn Quốc lắp giáp lồng khai hỏa trong ảnh đăng ngày 22/12. Ảnh: Facebook/Jonghoon Park

Giáp lồng xuất hiện trên xe tăng Nga từ năm 2021 như giải pháp tạm thời để đối phó drone thả đầu nổ, vốn rất phổ biến ở Iraq và Syria.

Các xe tăng Nga tham gia chiến dịch tại Ukraine được trang bị những khối giáp lồng và lưới thép đồ sộ, được ví như mai rùa, giúp đối phó với drone tự sát. Loại giáp này ngày càng hoàn thiện và liên tục được nâng cấp, với khả năng chống chịu hàng chục drone do Ukraine triển khai.

Thiết kế giáp lồng của Nga ban đầu bị các chuyên gia Ukraine và phương Tây đánh giá là không có hiệu quả, nhưng sau đó được ứng dụng trên hàng loạt xe tăng chủ lực Challenger 2, Abrams và Leopard 2 của quân đội Ukraine.

Nhiều quốc gia, trong đó có Israel và Nhật Bản, đã trang bị lồng thép và tấm che nóc tháp pháo để đối phó mối đe dọa từ drone. Lục quân Mỹ hồi tháng 7 cũng đề xuất chi 92 triệu USD để mua 1.500 bộ giáp lồng cho xe tăng và thiết giáp.

Phạm Giang (Theo Army Recognition)