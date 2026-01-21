Xe tăng Challenger 3 lần đầu khai hỏa khi có người trong tháp pháo

Giới chức Anh thông báo dự án xe tăng Challenger 3 đạt bước tiến quan trọng với lần đầu khai hỏa pháo chính khi có kíp lái trên xe.

"Xe tăng chủ lực thế hệ mới của lục quân Anh đã đạt cột mốc quan trọng trong quá trình phát triển, khi thực hiện thành công đợt bắn đạn thật có kíp lái đầu tiên trên lãnh thổ Anh", Cơ quan Trang bị và Hỗ trợ Quốc phòng (DE&S), bộ phận phụ trách mua sắm của Bộ Quốc phòng Anh, cho biết hôm 20/1 khi thông báo về tiến độ thử nghiệm dòng Challenger 3.

Phụ trách hoạt động này là Rheinmetall BAE Systems Land (RBSL), liên doanh giữa hãng Rheinmetall của Đức và BAE Systems Anh. Trước khi thử nghiệm với kíp lái, xe tăng Challenger 3 đã bắn thử pháo chính bằng phương pháp điều khiển từ xa nhằm đảm bảo an toàn.

Xe tăng Challenger 3 khai hỏa trong ảnh đăng ngày 20/1. Ảnh: DE&S

"Challenger 3 khai hỏa thành công khi có người trong tháp pháo cho thấy chương trình đã tiến triển đến mức nào, đồng thời đánh dấu khoảnh khắc đáng tự hào trong dự án phát triển thiết giáp của Anh", giám đốc điều hành RBSL Rebecca Richards cho hay.

Xe tăng chủ lực Challenger 3 sử dụng pháo nòng trơn L55A1 cỡ 120 mm, có khả năng khai hỏa cả đạn thanh xuyên lẫn đạn đa nhiệm lập trình. So với pháo có rãnh khương tuyến L30A1 trên dòng Challenger 2, phiên bản L55A1 có sơ tốc đầu nòng lớn hơn đáng kể, giúp tăng khả năng xuyên giáp và tầm bắn.

Challenger 3 còn được trang bị kính ngắm và tổ hợp chỉ thị mục tiêu mới, gồm hệ thống Thales Orion cùng Kính ngắm Xạ thủ Ngày/Đêm và Toàn cảnh (DGNS T3). Đây là một phần của "tháp pháo số hóa" ứng dụng kiến trúc mở trên xe tăng, giúp nâng cấp phần mềm và phần cứng dễ dàng hơn so với trước đây.

Về năng lực phòng vệ, Challenger 3 được trang bị giáp dạng mô-đun, có khả năng nhanh chóng tháo lắp và thay thế các thành phần cụ thể.

Mẫu xe tăng mới của Anh còn có thể lắp hệ thống phòng thủ chủ động Trophy do Israel sản xuất. Hệ thống này sử dụng radar để phát hiện mối đe dọa như tên lửa chống tăng và thiết bị bay không người lái, sau đó phóng đạn đánh chặn.

Nguyên mẫu xe tăng Challenger 3 trong ảnh đăng năm 2024. Ảnh: RBSL

Khả năng cơ động của Challenger 3 cũng được cải thiện nhờ nâng cấp động cơ, trang bị hệ thống treo mới, bộ căng xích thủy lực, hệ thống khởi động bằng điện và tản nhiệt cải tiến.

Challenger 3 được RBSL sản xuất tại nhà máy ở thị trấn Telford theo hợp đồng trị giá khoảng một tỷ USD. Công ty thông báo hoàn thành nguyên mẫu đầu tiên vào đầu năm 2024. Mẫu xe tăng này sẽ tiếp tục được thử nghiệm trong thời gian tới, dự kiến gia nhập biên chế quân đội Anh từ năm 2027.

DE&S mô tả Challenger 3 là trọng tâm trong chương trình hiện đại hóa lực lượng thiết giáp của lục quân Anh, thêm rằng nó sẽ mang lại bước đột phá về "hỏa lực, khả năng sống sót và tích hợp kỹ thuật số".

Phạm Giang (Theo War Zone)