Xe tăng bốc khói mù mịt giữa đường phố Đài Loan

Xe tăng chủ lực CM-11 bốc khói dày đặc khi di chuyển trên tuyến đường ở thành phố Cao Hùng, nghi do trục trặc động cơ.

Video đăng trên mạng xã hội hôm 29/12 cho thấy đoàn xe quân sự phải dừng trên tuyến đường ở thành phố Cao Hùng thuộc đảo Đài Loan, do xe tăng chủ lực CM-11 dẫn đầu gặp sự cố. Khói trắng bốc lên mù mịt từ khoang động cơ, khiến kíp xe phải thoát ra ngoài. Một người dùng bình cứu hỏa để phun vào khu vực này.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan cho biết xe tăng thuộc biên chế Lữ đoàn 564, gặp sự cố khi đang làm nhiệm vụ. Nguyên nhân khiến xe tăng bốc khói trắng dường như là trục trặc động cơ, đội ngũ kỹ thuật đã kiểm tra và xử lý vấn đề.

Xe tăng Đài Loan bốc khói mù mịt giữa đường Xe tăng CM-11 bốc khói giữa đường phố ở Cao Hùng, đảo Đài Loan, hôm 29/12. Video: Youtube/Military92

Cơ quan phòng vệ Đài Loan yêu cầu mọi đơn vị tăng cường bảo dưỡng trang thiết bị, lưu ý rằng những tình huống bất thường xảy ra trong quá trình huấn luyện sẽ giúp binh sĩ tích lũy thêm kinh nghiệm, nâng cao năng lực tác chiến tổng thể.

CM-11 là xe tăng chiến đấu chủ lực do tập đoàn General Dynamics của Mỹ và Trung tâm Phát triển Thiết giáp thuộc lực lượng phòng vệ Đài Loan phát triển, đưa vào biên chế từ năm 1990. Xe sử dụng tháp pháo xe tăng M48A3 và khung thân M60A3, được tích hợp hệ thống điều khiển hỏa lực từ dòng M1 Abrams. Tổng cộng 450 chiếc đã được xuất xưởng.

CM-11 có kíp xe 4 người, khối lượng 50 tấn và tốc độ tối đa 48 km/h. Nó được trang bị giáp thép cán đồng nhất, pháo chính cỡ nòng 105 mm cùng súng máy 12,7 mm và 7,62 mm.

Đây không phải lần đầu xe tăng CM-11 gặp sự cố. Sự việc gần nhất xảy ra hôm 24/10, khi một xe tăng bị hỏng bánh xích trong lúc làm nhiệm vụ cơ động và được kéo về căn cứ để sửa chữa. Một chiếc khác cũng đâm phải phương tiện dân sự khi tham gia diễn tập hồi tháng 7.

Phạm Giang (Theo EBC News, SET News)