Xe tải tông chết ba người đã hết hạn đăng kiểm

Thanh HóaXe tải biển số 36C-171.15 sản xuất năm 2015, đăng kiểm cách đây một năm, đã hết hạn, không được phép lưu hành nhưng vẫn đi chở hàng và gây tai nạn.

Ngày 5/6, Công an tỉnh Thanh Hoá cho biết đang làm rõ vụ tai nạn giao thông ở xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn khiến ba người thiệt mạng. Tài xế xe tải Lương Văn Lâm bị nhà chức trách tạm giữ. Kết quả test ma túy và nồng độ cồn cho thấy tài xế Lâm không có dấu hiệu vi phạm, song chiếc xe do anh này điều khiển đã hết hạn đăng kiểm.

Theo Cục đăng kiểm Việt Nam, chiếc xe tải biển số 36C-171.15 nhãn hiệu Howo, sản xuất năm 2015 tại Trung Quốc, được phép chở 15,6 tấn hàng, chủ xe theo đăng ký là Công ty TNHH MTV Thương mại vận tải Bình Xuân. Chiếc xe được kiểm định lần gần nhất vào ngày 4/6/2019 tại Thanh Hóa và có hạn kiểm định đến hết 3/6/2020.

Chiếc vios bị đè bẹp rúm, biến dạng. Ảnh: Lam Sơn.

Từ căn cứ trên cho thấy, thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải đã hết kiểm định, không được phép lưu hành. Còn xe ôtô Vios mới đăng kiểm lần đầu vào tháng 12/2019 và đến 15/6/2020 mới hết hạn.

Trước đó, khoảng 10h30 ngày 4/6, tài xế Lê Ngọc Hoàn (29 tuổi) lái xe Toyota Vios màu trắng trên đường Nghi Sơn - Sao Vàng, khi đến xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn thì va chạm với xe tải chở đất của Công ty TNHH MTV Vận tải Bình Xuân, do tài xế Dương Văn Lâm cầm lái. Xe tải lật nghiêng, đè lên xe 5 chỗ.

Lực lượng cứu hộ phải dùng cẩu chuyên dụng nâng xe tải lên, đưa 4 nạn nhân ra ngoài. Tuy nhiên, tài xế Hoàn, bà Lê Thị Bình (72 tuổi), chị Lê Thị Út Huệ (28 tuổi) đã chết do đất đá và xe tải đè lên. Bé Đỗ Minh Nhật (6 tuổi, con trai chị Huệ) bị chấn thương nặng, đang cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Thanh Hoá.

Trung tá Nguyễn Văn Thu, Đội trưởng Đội CSGT, trật tự Công an huyện Triệu Sơn cho biết, các nạn nhân bị dập nát, bé trai sống sót do may mắn lọt vào khoang trống. "Minh Nhật sống sót rất kỳ diệu. Lúc được tìm thấy, cậu bé đang gào khóc, cố vùng vẫy ở vị trí để chân hàng ghế sau", trung tá Thu nói.

Theo bác sĩ Lê Văn Tráng, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi Thanh Hóa, khi vào viện nạn nhân Minh Nhật được chẩn đoán chấn thương vùng đầu, vỡ xương thái dương trái. Sức khoẻ bệnh nhân hồi phục tốt, chưa ghi nhận nguy kịch.

Xe tải tông chết ba người đã hết hạn đăng kiểm Camera an ninh ghi lại khoảnh khắc xe tải cán xe 5 chỗ.

Người thân các nạn nhân kể, chị Huê là con út của bà Bình, lấy chồng ở miền Nam. Chị cùng con trai mới về quê thăm mẹ. Sáng qua, chị Huê thuê xe đưa mẹ xuống TP Thanh Hóa khám bệnh, trên đường về cách nhà chỉ một ngã tư (khoảng 30 m) thì gặp nạn.

Chiều 4/6, Phó thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia đã gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân. Phó thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo sát sao công tác cứu hộ cứu nạn, sớm điều tra nguyên nhân tai nạn, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với cá nhân, tổ chức vi phạm. Phó thủ tướng cũng yêu cầu kiểm tra dấu hiệu xe quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng, chạy quá tốc độ (nếu có)...

