Xe tải điện vận chuyển hàng nội đô tại Hà Nội

Hãng taxi điện Xanh SM ra mắt dịch vụ vận chuyển hàng bằng xe VinFast EC Van tại Hà Nội, đáp ứng nhu cầu tăng cao dịp cận Tết Nguyên đán, hôm 5/1.

Dịch vụ mới của Xanh SM sử dụng toàn bộ xe tải điện VinFast EC Van, có khoang chứa hàng khoảng 2,6 m3, tải trọng 659 kg, phù hợp nhu cầu vận chuyển hàng lẻ, thiết bị, nội thất nhỏ... trong khu vực nội đô. Mẫu xe tải điện mới của VinFast từng xuất hiện tại Triển lãm Vietnam Mobility Show 2025, thu hút sự quan tâm của nhiều khách tham quan.

Xe tải điện VinFast EC Van do Xanh SM vận hành trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Tuấn Vũ

Xe có thiết kế nhỏ gọn, kích thước dài, rộng và cao lần lượt 3.767 x 1.680 x 1.790 (mm). Chiều dài cơ sở 2.520 mm. Cấu hình khoang lái hai chỗ ngồi và khoang hàng phía sau. Xe dùng một động cơ điện, công suất 30 kW, sức kéo 110 Nm và tốc độ tối đa 75 km/h.

Pin có dung lượng khả dụng 17 kWh, cho phép di chuyển quãng đường 150 km sau một lần sạc đầy, đồng thời hỗ trợ sạc nhanh DC tối đa 19,4 kW. Hãng công bố khả năng sạc 10-70% pin trong 42 phút. Ngoài ra, người dùng có thể mua bộ sạc di động 3 kW để sạc tại nhà. Sử dụng cho nhu cầu vận chuyển hàng hóa, EC Van có lợi thế không phát thải, vận hành thuần điện giúp hạn chế rung lắc, giảm thiểu tác động đến hàng hóa khi di chuyển.

Trong hệ thống do Xanh SM vận hành, dịch vụ Green SM Van có đội ngũ tài xế được hãng đào tạo bài bản, người dùng có thể theo dõi lộ trình theo thời gian thực, đối soát điện tử sau mỗi chuyến hàng. Giá mở cửa của dịch vụ này là 110.000 đồng cho 2 km đầu tiên. Các km tiếp theo tính theo quãng đường, từ 8.000 đến 11.000 đồng một km, chi phí hiển thị trên ứng dụng Xanh SM.

Dàn xe EC Van của Xanh SM tại Hà Nội. Ảnh: Tuấn Vũ

Ngoài vận chuyển, Green SM Van cũng tích hợp tùy chọn "xếp dỡ hàng hóa" để người dùng lựa chọn, hiển thị trên ứng dụng từ bước đặt dịch vụ. "Green SM Van là mảnh ghép hoàn thiện hệ sinh thái vận chuyển hàng hóa của Xanh SM, bên cạnh dịch vụ vận tải bằng xe máy điện. Chúng tôi tiếp cận lĩnh vực này bằng việc chuẩn hóa từ phương tiện, con người, quy trình vận hành nhằm mở rộng bền vững, nâng chất lượng sống tại các đô thị", ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng giám đốc toàn cầu Công ty GSM nói.

Green SM Van được triển khai đầu tiên tại Hà Nội, dự kiến mở rộng đến các tỉnh, thành phố khác trong thời gian tới.

Quang Anh