Xe tải đẩy thanh thép của xe máy vào ôtô con, ai phải đền?

Với tình huống "Hai ôtô rước họa vì xe máy chở thanh kim loại" trong video phía trên, nhiều độc giả đặt câu hỏi, vậy ai sẽ là người phải đền cho ôtô con trong tình huống này, tài xế xe tải hay người đi xe máy hay cả hai?

Luật sư Đặng Thành Chung, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết đầu tiên phải xác định lỗi của từng phương tiện. Cụ thể, Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024 quy định: môtô, xe gắn máy không được xếp hàng hóa vượt quá chiều rộng giá đèo hàng về mỗi bên 0,3 m, vượt quá về phía sau giá đèo hàng 0,5 m theo thiết kế của nhà sản xuất; chiều cao xếp hàng hóa tính từ mặt đường xe chạy không vượt quá 2 m.

Như vậy, trong tình huống này xe máy chở hàng cồng kềnh, vi phạm luật. Nguy hiểm hơn là không có thiết bị bọc các thanh vật liệu dài nguy hiểm, gây nguy cơ tai nạn giao thông, thậm chí là thiệt hại nặng nề đến sức khỏe, tính mạng và tài sản của những người tham gia giao thông.

Theo quy định tại Bộ luật Dân sự năm 2015, người nào có hành vi xâm phạm đến tài sản, sức khỏe, tính mạng hoặc quyền, lợi ích hợp pháp của người khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường. Việc bồi thường phải thực hiện theo nguyên tắc: người gây thiệt hại do lỗi của mình phải bồi thường toàn bộ, nếu bên bị thiệt hại cũng có lỗi thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

Tuy nhiên, để xác định chính xác việc bồi thường thì phải quan sát đầy đủ tình huống cũng như các phương tiện liên quan tại thời điểm đó. Cụ thể hai ôtô trong vụ việc có lỗi liên quan như không quan sát chướng ngại để giảm tốc độ, đảm bảo khoảng cách lưu thông an toàn với các phương tiện, điều khiển xe trong tình huống đảm bảo đầy đủ các điều kiện về tinh thần, sức khỏe... hay không? Nếu xác định có nhiều bên cùng có lỗi, chẳng hạn như xe máy chở hàng hóa cồng kềnh gây thiệt hại nhưng ôtô cũng không giữ khoảng cách an toàn hoặc điều khiển sai quy tắc giao thông, thì theo Bộ luật dân sự 2015, trách nhiệm bồi thường sẽ được chia theo tỷ lệ lỗi của từng bên. Việc xác định lỗi sẽ do cơ quan chức năng xem xét dựa trên hồ sơ vụ việc, lời khai, chứng cứ và các biên bản hiện trường.

