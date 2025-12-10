Xe tải 2 lần cán qua người đi bộ gây tử vong

Đồng NaiTài xế ôtô tải bị tình nghi sau khi tông người đàn ông đi bộ đã dừng lại, sau đó lùi xe tiếp tục cán qua nạn nhân gây tử vong.

Ngày 10/12, Công an Đồng Nai đã tạm giữ nam tài xế 34 tuổi ngụ xã Lộc Quang để làm rõ vụ tai nạn giao thông có dấu hiệu bất thường này.

Theo điều tra ban đầu, trưa 9/12, tài xế lái xe tải theo hướng Đồng Nai đi Tây Ninh, đến ấp Trung Sơn, xã Tân Hưng, thì va chạm với ông Phạm Văn Đực (66 tuổi) đang đi bộ qua đường.

Camera hành trình của ôtô khác ghi cảnh chiếc xe tải dừng lại vài giây, lùi lại khoảng vài cm, sau đó tiếp tục đi lên phía trước. Cả bánh xe trước và sau xe tải cùng cán qua người ông Đực khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chiếc xe này đi tiếp vài mét rồi dừng lại.

Trước đó, hồi tháng 8/2024, Đỗ Minh Tân khi lái xe tải trên quốc lộ 51 qua phường Phước Tân cũng cán qua nạn nhân 2 lần sau va chạm. Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định hành vi của tài xế là vô tình chứ không cố ý. Một năm sau, Tân bị xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Phước Tuấn