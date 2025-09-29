Tài xế xe tải 'cán nạn nhân 2 lần' bị phạt 2 năm 6 tháng tù

Đồng NaiĐỗ Minh Tân được VKS xác định khi lái xe tải đã "vô ý" 2 lần cán qua người nạn nhân gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, đề nghị tòa phạt 2-2 năm 6 tháng tù.

Ngày 29/9, Tân, 29 tuổi, bị TAND Đồng Nai (khu vực 1) tuyên 2 năm 6 tháng tù về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ; đồng thời cấm hành nghề lái xe 2 năm sau khi chấp hành án.

Tòa buộc bị cáo và bị đơn dân sự liên đới bồi thường cho gia đình bị hại hơn 700 triệu đồng; đồng thời cấp dưỡng cho mẹ bị hại gần 5 triệu đồng một tháng cho đến khi bà qua đời.

HĐXX đồng quan điểm với đề nghị của VKS trước đó, cho rằng Tân là tài xế, khi điều khiển phương tiện phải tuyệt đối tuân thủ nguyên tắc an toàn, đặc biệt chú ý quan sát khi chuyển hướng. Hành vi của bị cáo Tân đã tước đi mạng sống của bị hại, gây hậu quả nghiêm trọng, cần xử phạt nghiêm để răn đe, phòng ngừa chung.

Tòa ghi nhận bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ như thành khẩn khai báo, gia đình bồi thường 50 triệu đồng, hoàn cảnh khó khăn và đã ăn năn, hối cải.

Đỗ Minh Tân tại phiên tòa hôm nay. Ảnh: Thái Hà

Theo cáo trạng, trưa 28/8/2024, Tân lái xe tải loại 15 tấn, phụ xe Nguyễn Văn Được ngồi cạnh, chạy trên quốc lộ 51 từ Vũng Tàu về Đồng Nai. Lúc này trời mưa.

Khi đến khu vực phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tài xế bật xi nhan bên phải để rẽ vào cây xăng thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Tô Hoàng Dũng (39 tuổi) điều khiển đi cùng chiều. Anh Dũng ngã, bị bánh xe trước bên phải của ôtô tải cán qua người.

Kết quả điều tra xác định, tài xế Tân dừng xe lại khoảng vài giây, nhưng không quan sát thấy nạn nhân và xe máy đang nằm dưới gầm. Nghĩ ôtô bị sập cống nên Tân tiếp tục lái xe vào khu vực cây xăng, khiến bánh sau cán anh Dũng thêm lần nữa, tử vong.

Tại phiên tòa, Tân bày tỏ hối hận "do thiếu quan sát nên gây ra tai nạn", phủ nhận cố ý cán qua người nạn nhân 2 lần. Việc gây tai nạn là do trời mưa, không thấy xe máy của anh Dũng khi rẽ phải.

Bị cáo cho rằng "không nghe tiếng va chạm mà chỉ nghĩ cán trúng đá to và không nghĩ có người nằm dưới bánh xe". "Lúc rẽ vào trong lề đường thấy gồ ghề, bị cáo nói với phụ xe bị sụp nắp cống rồi và chạy tiếp. Bị cáo không bao giờ suy nghĩ cán nạn nhân 2 lần, không bao giờ muốn xảy ra tai nạn, dù là tai nạn nhỏ", Tân nói, thêm rằng khi gây tai nạn là chỉ còn chục ngày nữa sẽ làm đám cưới.

Vụ án từng được TAND TP Biên Hòa (cũ) trả hồ sơ một lần để làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án. Ngày 27/6, tòa đưa vụ án ra xét xử nhưng bất ngờ hoãn tuyên án.

Phước Tuấn