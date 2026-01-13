Xe sang Trung Quốc bán nhiều hơn ba mẫu xe Đức cộng lại

Mẫu Maextro S800 vượt mặt các đối thủ Đức từ Porsche, BMW và Mercedes-Maybach về doanh số tháng 12/2025 tại thị trường nội địa.

Tháng cuối năm 2025, mẫu sedan điện Maextro S800 của Huawei và JAC vượt qua doanh số của Porsche Panamera, BMW series 7 và Maybach S-slass cộng lại tại Trung Quốc. Nó trở thành mẫu sedan hạng sang bán chạy nhất trong phân khúc giá trên 700.000 nhân dân tệ (100.000 USD).

Maextro S800 bắt đầu được giao hàng tại Trung Quốc vào tháng 8/2025 với giá khởi điểm là 708.000 nhân dân tệ (101.310 USD). Phiên bản cao cấp nhất S800 có giá 1.018.000 nhân dân tệ (145.665 USD). Chiếc xe cao cấp này cạnh tranh với cả các đối thủ trong và ngoài nước.

Maextro S800 tại một đại lý ở Trung Quốc. Ảnh: ShenzhenLook

Cụ thể, Maextro S800 lập kỷ lục doanh số với 4.376 xe, tăng 104% so với tháng trước đó. Mẫu xe xếp thứ hai là Porsche Panamera bán được 1.593 chiếc.

Maextro S800 đã bán chạy hơn cả Porsche Panamera, BMW series 7 và Maybach S-slass cộng lại. Ba mẫu xe này lần lượt xếp thứ hai, thứ ba và thứ tư với tổng doanh số đạt 4.140 chiếc.

Trong khi đó, những mẫu sedan hạng sang khác của Trung Quốc lại không đạt được vị trí cao. BYD Yangwang U7 bán được 333 chiếc trong cùng tháng, còn Nio bán được 185 chiếc mẫu xe đầu bảng ET9. Maextro S800 thể hiện sự vượt trội rõ rệt trong phân khúc cao cấp, nhờ vào mạng lưới bán xe rộng khắp của Huawei mang tên HIMA.

Theo dữ liệu mới nhất từ CarNewsChina, tổng số xe Maextro S800 đã được giao đạt 11.453 chiếc.

Maextro S800 là một mẫu sedan cỡ lớn được phát triển chung bởi JAC và Huawei. Kích thước dài x rộng x cao tương ứng 5.480 x 2.000 x 1.536 mm với chiều dài cơ sở 3.370 mm. Cabin của S800 sử dụng màn hình cảm ứng 15,6 inch, kết hợp với màn hình lớn hơn 16 inch dành cho hành khách phía trước. Cửa sổ phía sau của Maextro S800 có thể được làm mờ bằng thao tác vuốt tay.

Phiên bản điện của Maextro S800 trang bị hệ thống môtơ kép với công suất 523 mã lực và pin 95 kWh. Xe có phạm vi hoạt động 702 km trong điều kiện CLTC. Ngoài ra còn có phiên bản mở rộng hành trình EREV với hai tùy chọn hệ thống truyền động: môtơ kép và động cơ ba xi-lanh. Phiên bản này cũng có máy phát điện 1,5 lít và pin 65 kWh cho phạm vi hoạt động bằng điện 365-400 km.

Mỹ Anh