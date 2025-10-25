Xe plug-in hybrid Lynk & Co 08 ra mắt, giá từ 1,299 tỷ đồng

Mẫu crossover cỡ D lắp hệ truyền động plug-in hybrid, gói pin 39,6 kWh, phạm vi hoạt động thuần điện 200 km, giá cao nhất 1,389 tỷ đồng.

Hãng xe Trung Quốc Lynk & Co ra mắt 08 - mẫu xe gầm cao mới cho thị trường Việt Nam ngày 24/10. Lynk & Co định vị 08 thuộc phân khúc xe gầm cao cỡ D. Xe nhập khẩu chính hãng Trung Quốc, bán hai phiên bản, Pro giá 1,299 tỷ đồng và Halo giá 1,389 tỷ đồng.

Lynk & Co 08 ra mắt thị trường Việt Nam ngày 24/10 tại Hà Nội. Ảnh: Lương Dũng

Việt Nam là thị trường đầu tiên ở châu Á và là nước thứ hai sau Anh phân phối dòng sản phẩm Lynk & Co 08, đại diện hãng chia sẻ. Bên cạnh đó, 08 cũng là sản phẩm chiến lược của Lynk & Co ứng dụng công nghệ EM-P.

08 trang bị hệ truyền động PHEV (plug-in hybrid), gồm máy xăng 1.5 tăng áp kết hợp với hai môtơ điện cho tổng công suất 345 mã lực, mô-men xoắn 580 Nm. Xe sử dụng hộp số 3 cấp 3DHT Evo, dẫn động cầu trước.

Trong đó, hai môtơ điện gồm một máy phát và môtơ dẫn động. Xe sử dụng gói pin phẳng NCM dung lượng 39,6 kWh. Ở chế độ thuần điện, 08 có phạm vi hoạt động 200 km theo công bố. Kết hợp cả hai nguồn xăng và điện cho phạm vi động lên đến 1.400 km với pin và bình xăng (60 lít) đầy.

Pin hỗ trợ sạc nhanh DC 85 kW với thời gian nạp 30-80% trong 28 phút. 08 còn có tính năng V2L 3,3 kW biến xe thành nguồn phát di động.

Tân binh 08 sở hữu nhiều công nghệ, thiết kế bắt mắt mang phong cách châu Âu. Xe sở hữu chiều dài x rộng x cao lần lượt là 4.820 x 1.915 x 1.685 mm, trục cơ sở 2.848 mm. Với các thông số này, 08 là đối thủ tiềm năng của những mẫu CUV cỡ D như Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento hay Skoda Kodiaq.

Thiết kế nội thất Lynk & Co 08 trẻ trung và nhiều công nghệ. Ảnh: Lynk&Co

08 có thiết kế ngoại thất riêng biệt, hiếm gặp ở phân khúc cỡ D tại Việt Nam. Phần trụ C có khuynh hướng vuốt thấp theo kiểu coupe. Đầu xe với các đường bo tròn, kín theo phong cách xe điện. Ngược lại, phía đuôi xe lại khá góc cạnh. Đèn pha LED Matrix trên bản cao. Đèn hậu LED mảnh nối liền nhau toàn chiều rộng xe. Tùy chọn vành 19 hoặc 21 inch.

Nội thất thiết kế trẻ trung và hiện đại. Sau vô-lăng là màn hình kỹ thuật số 10,2 inch hiển thị đầy đủ thông tin xe. Màn hình cảm ứng giải trí 15,4 inch, hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay/Android Auto. Điều hòa tự động 3 vùng. Sạc không dây, phát wifi, âm thanh với 23 loa Harman Kardon. Xe còn hỗ trợ nhận diện khuôn mặt Face ID. Cửa sổ trời toàn cảnh. Ghế trước có sưởi, làm mát và massage.

Hãng xe Trung Quốc trang bị cho 08 hệ thống hỗ trợ lái ADAS với nhiều tính năng, như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh tự động khẩn cấp, cảnh báo lệch làn, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo mở cửa, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ điều khiển tránh va chạm.

Ngoài ra, 08 còn có các tính năng an toàn tiêu chuẩn khác như phanh ABS/EBD/BA, kiểm soát lực kéo, cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ xuống dốc, giảm sát áp suất lốp, cảm biến trước/sau, camera 360, camera quan sát gầm xe 180 độ, 7 túi khí.

Ngoại hình Lynk & Co thiết kế bắt mắt, dài đèn hậu LED mảnh, cản sau hầm hố, Ảnh: Lynk&Co

Theo kế hoạch, Lynk & Co 08 bán ra thị trường Việt Nam từ 24/10, 5 màu lựa chọn, bảo hành 6 năm hoặc 175.000 km. Trong khi pin bảo hành 8 năm hoặc 200.000 km (tùy điều kiện nào đến trước).

Các đối thủ của 08 tại Việt Nam như Santa Fe giá 1,069-1,365 tỷ, CX-8 giá 969-1,149 tỷ, Everest giá 1,099-1,545 tỷ đồng.

Lương Dũng