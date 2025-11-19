Xe nhỏ hạng A tăng mạnh doanh số trong tháng 10

Phân khúc xe nhỏ hạng A hồi phục khi i10 và Wigo tăng vọt doanh số, kéo tổng bán tháng 10 lên 635 xe, tăng gần 75% so với trước.

Sau nhiều tháng trầm lắng, phân khúc xe nhỏ hạng A tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng mạnh trong tháng 10, khi tổng doanh số đạt 635 xe, tăng gần 75% so với 366 xe của tháng 9. Sự bứt phá này chủ yếu đến từ Hyundai i10 và Toyota Wigo, hai mẫu xe chiếm gần như toàn bộ thị phần của phân khúc.

Hyundai i10 tiếp tục giữ ngôi đầu khi bán được 362 xe trong tháng 10, tăng 61% so với mức 224 xe của tháng trước. Tháng 10 cũng là tháng Hyundai i10 đạt doanh số cao nhất từ đầu năm, vượt mức 325 xe của tháng 4.

Toyota Wigo cũng có tháng tăng trưởng mạnh khi đạt 244 xe, gấp hơn hai lần so với doanh số 110 xe của tháng 9. Đây là mức tiêu thụ cao thứ hai của Wigo từ đầu năm, chỉ xếp sau tháng 4 với 295 xe.

Trong khi đó, Kia Morning vẫn duy trì doanh số ở mức thấp khi chỉ bán được 29 xe trong tháng 10, giảm nhẹ so với 32 xe của tháng trước. Mẫu xe này gần như không tạo được đột biến qua nhiều tháng liên tiếp, cho thấy sức hút đang giảm trong phân khúc vốn ngày càng thu hẹp.

Lũy kế 10 tháng, Hyundai i10 dẫn đầu phân khúc với 2.617 xe bán ra, bỏ xa hai đối thủ còn lại. Toyota Wigo đứng thứ hai với 1.901 xe, còn Kia Morning ghi nhận 247 xe, mức thấp nhất trong nhóm. Tổng doanh số toàn phân khúc đạt 4.765 xe sau 10 tháng. Khoảng cách giữa i10 và phần còn lại cho thấy mẫu xe này gần như chắc chắn sẽ giữ vị trí bán chạy nhất phân khúc trong cả năm 2025, nếu duy trì đà tăng hiện tại. Wigo dù cải thiện tốt nhưng khó có khả năng vượt i10 do chênh lệch doanh số lũy kế quá lớn.

Hyundai i10 và Toyota Wigo, hai mẫu xe bán chạy nhất xe cỡ A. Ảnh: TC Motor - TMV

Diễn biến tháng 10 cho thấy sức mua trong phân khúc xe cỡ nhỏ vẫn có thể tăng mạnh vào những thời điểm nhu cầu cao hoặc khi hãng xe tung ưu đãi lớn. Tuy vậy, triển vọng dài hạn của nhóm xe hạng A được đánh giá là không thật sự vượt bậc như các phân khúc khác, khi thị phần vẫn phụ thuộc chủ yếu vào hai mẫu xe là i10 và Wigo.

Hồ Tân