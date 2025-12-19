Xe nhỏ hạng A giữ nhịp ổn định doanh số cuối năm

Doanh số xe nhỏ hạng A tháng 11 duy trì ổn định, i10 tiếp tục dẫn đầu, Wigo bám sát, trong khi Morning vẫn không có sự đột phá.

Doanh số phân khúc xe nhỏ hạng A trong tháng 11 đạt 638 xe, tăng nhẹ so với tháng 10. Dù chưa có đột phá lớn, kết quả này cho thấy sức mua vẫn được duy trì ổn định trong giai đoạn cuối năm ở một phân khúc vốn có quy mô nhỏ.

Dẫn đầu phân khúc tiếp tục là Hyundai i10 với 360 xe, giảm nhẹ 2 xe so với tháng trước nhưng vẫn giữ vị trí áp đảo. Mẫu xe cỡ nhỏ của Hyundai duy trì phong độ ổn định nhất phân khúc nhờ nguồn cung đều đặn, có cả hai biến thể sedan và hatchback, đáp ứng nhu cầu của nhóm khách mua xe lần đầu lẫn khách chạy dịch vụ.

Xếp thứ hai vẫn là Toyota Wigo, đạt 262 xe, tăng 18 xe so với tháng 10. Đây là mẫu xe ghi nhận mức tăng trưởng rõ nét nhất trong phân khúc tháng 11, phản ánh sự cải thiện sức mua nhờ lợi thế thương hiệu và chi phí sử dụng thấp, trong bối cảnh người tiêu dùng ưu tiên các dòng xe giá mềm.

Ở chiều ngược lại, Kia Morning tiếp tục ở nhóm cuối với 16 xe, giảm mạnh so với mức 29 xe của tháng trước. Doanh số Morning duy trì ở mức thấp trong nhiều tháng liên tiếp, cho thấy sức cạnh tranh suy yếu trước hai đối thủ còn lại. Tính đến thời điểm hiện tại, Morning chưa có tháng nào bán vượt mốc 60 xe trong năm 2025, mức tiêu thụ giảm sâu so với cùng kỳ năm trước.

Tính lũy kế 11 tháng năm 2025, phân khúc xe nhỏ hạng A đạt 5.403 xe. Trong đó, Hyundai i10 dẫn đầu với 2.977 xe, theo sau là Toyota Wigo với 2.163 xe, còn Kia Morning đạt 263 xe. Bước sang tháng cuối năm, doanh số phân khúc xe nhỏ hạng A nhiều khả năng duy trì ở mức ổn định hoặc tăng nhẹ nhờ nhu cầu mua xe phục vụ đi lại dịp lễ, Tết và các chương trình ưu đãi từ hãng, đại lý. Tuy vậy, dư địa tăng trưởng của phân khúc này không lớn khi người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn thay thế, từ sedan cỡ B, cho tới xe gầm cao giá rẻ và xe điện đô thị.

Hyundai i10 và Toyota Wigo tại thị trường Việt Nam. Ảnh: TC Motor - TMV

Với khoảng cách hiện tại, Hyundai i10 gần như chắc chắn sẽ là mẫu xe bán chạy nhất phân khúc hạng A năm 2025. Toyota Wigo nhiều khả năng giữ vị trí thứ hai, trong khi Kia Morning khó tạo đột biến trong bối cảnh sức mua tiếp tục ở mức thấp.

Tuy nhiên, so với năm 2024, bức tranh cạnh tranh trong phân khúc xe nhỏ hạng A đã có sự thay đổi đáng kể. Nếu như năm 2024, Hyundai i10 tạo khoảng cách lớn với Toyota Wigo về doanh số, thì sang 2025, chênh lệch giữa hai mẫu xe này đã thu hẹp rõ rệt. Wigo cho thấy sự cải thiện ổn định qua từng tháng, trong khi i10 dù vẫn giữ vị trí dẫn đầu nhưng không còn duy trì ưu thế vượt trội như trước.

Hồ Tân