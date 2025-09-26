'Xe máy trùm kín vạch mắt võng vì ôtô chiếm đường'

Ôtô chiếm hết đường của xe máy chính là nguyên nhân đẩy những chiếc xe nhỏ hơn vi phạm và làm vô hiệu hóa vạch mắt võng.

Tại TP HCM, tình trạng ùn tắc giao thông đã trở thành vấn nạn. Hàng loạt giao lộ được kẻ vạch mắt võng, bố trí tín hiệu cho xe rẽ phải liên tục mục đích giúp dòng xe thông suốt đồng thời cấm các phương tiện dừng, nhằm giữ lối ra cho dòng xe từ nhánh đường khác hòa nhập giảm thiểu ùn tắc. Thế nhưng, thực tế tại nhiều ngã tư, nút giao, vạch mắt võng lại bị... vô hiệu hóa. Xe máy dừng đỗ chen chúc đứng chật kín trên vạch mặt võng. Nhưng nếu chỉ trách người đi xe máy thì chưa đúng vì nguyên nhân nhiều khi lại xuất phát từ ôtô.

Ôtô dàn hàng ngang, chiếm trọn mặt đường và dừng ngay sát vạch dừng đèn đỏ. Khi đó, làn đường cho xe máy vốn đã nhỏ nay càng bị thu hẹp. Người điều khiển xe hai bánh, không còn lựa chọn, buộc phải leo sang khu vực mắt võng thậm chí là vỉa hè để có chỗ đứng. Hệ quả là mắt võng mất tác dụng, xe từ nhánh đường bên không thể nhập dòng, giao thông thêm rối loạn.

Vạch mắt võng chỉ phát huy tác dụng khi các loại phương tiện cùng tôn trọng nguyên tắc "không chắn lối". Nhưng tài xế ôtô thường chỉ quan tâm tới việc mình dừng đúng vạch đèn đỏ, ít để ý đến dòng xe máy phía sau. Xe máy bị chèn ép, bịt đường, không còn vị trí nào ngoài việc chiếm luôn ô mắt võng. Thậm chí có trường hợp ôtô còn dừng đè lên cả vạch mắt võng.

Để giải quyết tình trạng này, ngoài việc tăng cường xử phạt xe máy dừng sai vị trí, cần nhìn nhận lỗi của ôtô trong việc chiếm hết diện tích đường. Lực lượng chức năng có thể nghiên cứu kẻ lại vạch phân làn, đảm bảo đủ khoảng trống cho xe máy dừng chờ; đồng thời nhắc nhở lái xe ôtô hiểu rằng giữ lối đi thông thoáng chính là góp phần giảm ùn tắc cho chính họ.

Tóm lại, theo tôi xe máy đè lên vạch mắt võng không chỉ do ý thức cá nhân mà còn từ cách dừng, cách chiếm đường của ôtô. Khi chưa giải quyết tận gốc nguyên nhân này, mọi nỗ lực giữ cho mắt võng phát huy tác dụng sẽ khó đạt hiệu quả. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng người điều khiển xe máy, mà là trách nhiệm chung của tất cả người tham gia giao thông.

Độc giả Vũ Vũ