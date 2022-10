Xe máy nối đuôi đi trên vành đai 3

Hà NộiHàng trăm xe máy nối đuôi đi vào đường vành đai 3 trên cao, khi thấy lực lượng chức năng thì tăng ga hoặc quay đầu bỏ chạy, sáng 11/10.

7h30, ba chiến sĩ của Đội Cảnh sát giao thông số 6 (Công an TP Hà Nội) lập chốt kiểm soát tại điểm từ vành đai 3 trên cao xuống nút giao Đại lộ Thăng Long - Trần Duy Hưng. Lúc này, một hàng dài xe máy đang từ vành đai 3 (đường dành riêng cho ôtô) đi xuống đường Phạm Hùng.

Phát hiện vi phạm, cảnh sát giao thông ra tín hiệu yêu cầu một xe máy dừng xe, song xe này tăng tốc rồi lao về hướng cảnh sát, sau đó lách sang bên trái của ôtô đi cùng chiều để bỏ trốn. Cùng lúc, khoảng 5-6 xe máy phía sau đi cắt ngang dòng phương tiện ở đường Phạm Hùng phía để tránh bị lực lượng chức năng kiểm tra.

Ngay sau đó, một đoàn khoảng 10 xe máy khác lại tiếp tục đi từ đường vành đai 3 xuống. Lần này, do lượng phương tiện đã đông nên cảnh sát dừng được một xe máy. Nam thanh niên 24 tuổi quê ở huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết sáng nay dậy muộn nên đi làm vội. Khi đến nút giao Mai Dịch, thấy đường phía dưới đang ùn tắc, trong khi đường trên cao thì vắng hơn nên anh đã phi xe lên đường vành đai.

"Tôi biết đã vi phạm luật giao thông khi đi vào đường cấm xe máy, nhưng sợ muộn làm nên vẫn liều", nam thanh niên nói, cho biết khi đi lên đường trên cao, anh chỉ đi ở làn khẩn cấp nhưng cũng thấy nguy hiểm do có nhiều xe trọng tải lớn đi với tốc độ nhanh.

Trong khoảng một giờ, cảnh sát ở nút giao này đã phát hiện hàng trăm xe máy đi trên đường vành đai 3.

Từng đoàn xe đi trên đường vành đai 3 trên cao, sáng 11/10. Ảnh: Gia Chính

Cách đó khoảng 1 km, chốt kiểm soát của Đội Cảnh sát giao thông số 7 ở điểm xuống đường Nguyễn Trãi lập lúc 9h, ngoài khung giờ cao điểm sáng, nên số xe máy đi vào đường vành đai 3 ít hơn. Khi cảnh sát phát hiện hai xe máy nối đuôi nhau xuống đường Nguyễn Trãi, ra tín hiệu dừng xe, hai xe máy quay đầu bỏ chạy, một xe máy chở theo tivi quệt vào ôtô đi cùng chiều.

Lúc này, lực lượng chức năng yêu cầu hai lái xe tắt máy, dắt xe về chốt kiểm soát để kiểm tra giấy tờ. Nam thanh niên 31 tuổi ở quận Nam Từ Liêm cho biết thuê xe máy chở tivi đi bảo hành, tại nút giao Mai Dịch, khi thấy xe máy chở thuê đi lên đường vành đai 3 đã nhắc nhở, tuy nhiên người lái xe máy nói đi trên đường này thoáng và nhanh hơn nên đã đi theo.

Đại úy Trần Đoàn, Đội Cảnh sát giao thông số 6 cho biết tình trạng xe máy đi trên đường vành đai 3 đã xuất hiện nhiều năm, đặc biệt là khi đường bên dưới ùn tắc. Gần đây, khi cơ quan chức năng tuần tra lưu động trên vành đai 3 thì làn khẩn cấp vắng hơn, do đó, lượng xe máy đi lên nhiều hơn. Theo quy định, các trường hợp vi phạm sẽ bị xử phạt lỗi xe máy đi vào đường cao tốc, mức phạt 2-3 triệu đồng, tước giấy phép lái xe bốn tháng và tạm giữ phương tiện.

Theo đại úy Đoàn, đi xe máy trên đường cao tốc tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho lái xe máy và ôtô lưu thông với tốc độ nhanh. Tuy nhiên, việc xử lý các phương tiện này gặp nhiều khó khăn. "Để đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, chúng tôi không thể lập chốt, dừng xe trên đường cao tốc mà phải lập ở các lối xuống. Khi phát hiện lực lượng chức năng, các phương tiện đi rất nhanh hoặc quay đầu để tránh kiểm tra cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn", đại úy Đoàn nói.

Một xe máy quay đầu bỏ chạy gây va chạm. Ảnh: Gia Chính

Từ ngày 20/9, Cục Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an TP Hà Nội tuần tra lưu động trên tuyến vành đai 3, thời gian một tháng. Sau hai tuần đầu tiên, gần 50 ôtô đi vào làn khẩn cấp đã được ghi hình và lập hồ sơ phạt nguội. Cảnh sát cũng phát hiện nhiều xe máy vi phạm, nhưng để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng chỉ ghi hình, phát loa thông báo hoặc phối hợp với các đội của công an Hà Nội xử lý ở các nút xuống.

Vành đai 3 trên cao dài hơn 10 km, đã hoạt động 10 năm. Tuyến đường có điểm đầu từ nút giao Pháp Vân, quận Hoàng Mai và điểm cuối tại cầu Mai Dịch, quận Cầu Giấy; được thiết kế chuẩn cao tốc, có ba làn xe mỗi bên, trong đó một làn khẩn cấp.

Thời điểm khánh thành năm 2010, vành đai 3 trên cao khá thông thoáng, ôtô được phép chạy tối đa 90 km/h. Nhiều năm sau, do đường xuống cấp, lưu lượng phương tiện đông, Hà Nội đã điều chỉnh giảm còn 80 km/h.

Gia Chính