Xe máy điện Việt Nam đến Indonesia

VinFast sẽ bán các dòng xe máy điện thông qua loạt đối tác đại lý phân phối ở thị trường Indonesia, bắt đầu từ quý II năm nay.

VinFast chính thức gia nhập thị trường xe máy điện Indonesia hôm 9/2, tại lễ ký kết biên bản ghi nhớ với các đại lý phân phối đầu tiên ở quốc gia này, gồm: K3, Citra Abadi Sedaya, PT. Bevos Auto Mandiri, PT. Sapta Jaya, MotorArt, PT. Sinergies Dua Kawan, PT. HINU...

Theo hãng, đây là các đối tác có nền tảng, kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực phân phối ôtô và xe máy, có khả năng triển khai nhanh theo tiêu chuẩn của VinFast.

Đại diện VinFast và các đối tác đại lý phân phối xe máy điện ở Indonesia, hôm 9/2. Ảnh: VinFast

Theo đó, hãng xe Việt Nam sẽ bắt đầu triển khai mạng lưới phân phối ở khu vực Jabodetabek, trung tâm kinh tế và đô thị lớn nhất Indonesia từ quý II, sau đó sẽ mở rộng ra các khu vực khác trên toàn quốc. Các dòng xe dự kiến được giới thiệu là phiên bản đổi pin của mẫu Flazz, Evo, Feliz II, Viper và một số dòng xe khác. "Danh mục sản phẩm được nghiên cứu, tinh chỉnh nhằm đáp ứng điều kiện khí hậu, mật độ giao thông cao tại các đô thị lớn và thói quen di chuyển của người dân Indonesia", đại diện hãng nói.

Trong năm nay, VinFast đặt mục tiêu tiếp tục mở rộng mạng lưới lên hàng trăm cửa hàng đại lý và xưởng dịch vụ trên toàn Indonesia. Mô hình này được triển khai theo hướng linh hoạt, kết hợp hệ thống đại lý, xưởng dịch vụ, giải pháp tài chính, hạ tầng sạc và đổi pin thông qua hợp tác V-Green.

Dòng xe máy điện VinFast Viper. Ảnh: VinFast

Trước đó, VinFast đã công bố chiến lược đưa xe máy điện ra thị trường quốc tế, ký hợp tác với các đại lý tại Philippines. Theo kế hoạch, hãng này sẽ mở rộng kinh doanh ở 5 thị trường quốc tế trọng điểm, gồm Philippines, Indonesia, Ấn Độ, Thái Lan và Malaysia. VinFast đánh giá, đây đều là những quốc gia có tiềm năng tăng trưởng lớn, nhu cầu di chuyển đô thị cao và xu hướng chuyển đổi sang các giải pháp giao thông xanh ngày càng rõ nét.

"Việc hợp tác các đại lý hàng đầu bản địa cho thấy niềm tin của đối tác vào chất lượng sản phẩm, dịch vụ, mô hình đổi pin linh hoạt, tầm nhìn dài hạn của chúng tôi", bà Võ Thị Cẩm Tú, Giám đốc điều hành VinFast Xe máy điện thị trường quốc tế cho biết.

Indonesia là một trong những thị trường xe hai bánh lớn nhất thế giới, có tốc độ đô thị hóa nhanh, mật độ dân số cao ở các thành phố lớn, hứa hẹn tiềm năng tăng trưởng cho phân khúc xe máy điện. Ở mảng ôtô điện, sau 2 năm, VinFast đã giới thiệu nhiều mẫu SUV điện dành cho cá nhân, cùng các mẫu xe tối ưu cho dịch vụ vận tải. Nhà máy của hãng đặt tại Subang đã đi vào vận hành.

Kết thúc năm 2025, doanh số xe máy điện VinFast tại Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc, đạt 473% so với 2024, đứng đầu thị trường trong nước. Báo cáo từ VinFast cho thấy, hãng này bán 406.453 chiếc trong 2025, tương đương mỗi ngày, có khoảng 1.115 xe máy điện VinFast đến tay người Việt.

Quang Anh