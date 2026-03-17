'Xe máy điện không an toàn với học sinh'

Xe máy điện trở thành nguồn nguy hiểm cao độ khi bố mẹ để mặc con sở hữu, sử dụng, độ chế, vận hành không kiểm soát.

Những ngày gần đây, lướt qua vài đoạn video tai nạn giao thông khiến tôi lạnh sống lưng, vì có khá nhiều tình huống liên quan tới học sinh đi xe máy điện. Các con phóng xe tốc độ cao trên đường phố, đường quốc lộ. Tốc độ mà chỉ xem qua video cũng biết rằng phải ở tầm cỡ ôtô chạy trên cao tốc.

Điểm dừng của chiếc xe máy điện với tốc độ cao như thế sẽ là thân một chiếc ôtô, hoặc một bức tường nhà dân. Các con vô thức lao đi không chút giảm tốc. Có thể do bản thân đang cuốn theo niềm vui thú của tốc độ, hoặc có thể do chính chiếc xe đã có vấn đề. Thực tế, nếu là một chiếc xe nguyên bản, loại đang được phụ huynh mua cho học sinh, tốc độ sẽ chỉ loanh quanh ở ngưỡng 30-40 km/h, trong khi các video tai nạn, ít cũng phải 70-80 km/h, đó là những chiếc xe đã được độ chế, vấn nạn tiền mất tật mang.

Khi phụ huynh trao 'vũ khí giao thông' cho con trẻ Vụ tai nạn xảy ra ngày 15/3 tại Lâm Thao, Phú Thọ. Video: CTV

Xem những video này khiến tôi đặt ra một vài vấn đề cần suy ngẫm mà tôi thấy ngày càng phổ biến trong xã hội chúng ta.

Đầu tiên, xe máy nói chung, đặc biệt xe máy điện loại không cần bằng lái, trở nên phổ biến một cách khó hiểu với học sinh cấp 2-3. Lý do là gì? Tôi hỏi ngay một người chị tôi mới mua xe máy điện cho con gái vào lớp 10, chị nói vì con đi học xa, đi xe điện cho đỡ vất vả so với đạp xe. Và "đi học xa" mà chị nói, là trong nội thành, cỡ 4 km.

Thời của tôi và nhiều người thế hệ 8X, thậm chí đầu 9X, đi xe đạp khoảng 10 km là chuyện bình thường. Tôi ở quê, mỗi ngày đi học là cong mông đạp, có những đoạn leo dốc cao phải xuống dắt bộ, nhưng cũng không thấy vấn đề gì, lại được rèn luyện thể chất. Trẻ em bây giờ đi xe điện, về nhà nằm dài xem điện thoại, đôi mắt cận nặng, cơ thể yếu ớt.

Vậy cho con dùng xe máy sớm, là thương con, hay hại con?

Thứ hai, việc quản lý xe máy điện hiện nay còn quá lỏng lẻo. Tìm kiếm nhanh trên Facebook có thể ra rất nhiều các hội nhóm thảo luận về độ chế, các fanpage công khai quảng cáo dịch vụ độ chế xe điện, để tăng hiệu suất, tăng dung lượng pin. Và kết quả thì ai cũng biết, những chiếc xe máy điện nhỏ thó, khung gầm lỏng lẻo chỉ để chạy 30 km/h thì nay "bay" ở tốc độ 70 km/h trên đường đô thị, hay những chiếc xe máy điện đang đi thì phát nổ, còn lại là những thùng pin bằng tôn sơ sài, thứ không có sẵn từ nhà sản xuất.

Học sinh lao xe máy điện vào nhà dân Xe máy điện lao vào nhà dân mất kiểm soát tại Lào Cai, hôm 13/3. Video: CTV

Tuổi trẻ đang lớn, không biết kiếm tiền ở đâu, có thể bố mẹ cho, có thể từ những hành vi không hợp pháp, có một vài triệu là đã "lên đời" được chiếc xe. Trước đây, chắc không ít người quen thuộc với trào lưu độ xe điện Xmen Trung Quốc đủ hình dáng, màu sắc, sức mạnh, và cũng không ai quản.

Thanh niên nào cũng thích thể hiện mình, bị cuốn hút bởi hấp lực của tốc độ, của những thứ "hơn người". Nhưng người lớn, những người đã trải qua việc đó, biết rằng nó nguy hiểm, sao vẫn để mọi thứ diễn ra một cách tự nhiên như vậy?

Chúng ta không thể chờ đến khi xảy ra thêm những vụ tai nạn đau lòng mới giật mình nhìn lại. Phụ huynh cần hiểu rằng trao cho con một chiếc xe cũng giống như trao cho các em một công cụ có thể gây nguy hiểm nếu sử dụng sai cách. Nếu chưa đủ ý thức và kỹ năng, tốt nhất đừng để các em cầm lái.