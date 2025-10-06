Xe máy điện Feliz 2025 hai pin - gấp đôi quãng đường di chuyển

Nâng cấp đáng chú ý trên Feliz 2025 so với bản cũ là trang bị thêm viên pin có thể tháo rời, nhằm tăng quãng đường di chuyển và thuận tiện hơn cho người dùng. Thiết kế xe được VinFast tinh chỉnh nhẹ so với trước đây.
Tổng thể thân xe mang đường nét đặc trưng dòng scooter bánh lớn, tạo vị trí ngồi cao ráo, sàn xe rộng và thoải mái khi di chuyển hàng ngày. Chiếc xe có tuỳ chọn màu sắc Xanh oliu mới.
Phần đầu xe tạo điểm nhấn với mặt nạ cách điệu theo hình chữ V ở đèn báo rẽ, khe còi chính giữa và logo VinFast ở phía trên.
Hệ thống đèn chiếu sáng dạng LED Projector với ba thấu kính. Hai thấu kính cho đèn chiếu gần và một cho đèn chiếu xa.
Đèn báo rẽ LED ăn nhập với đường nét thiết kế tạo hình chữ V.
Tay xách phía sau được kéo dài, thuận tiện khi cầm nắm hoặc dắt xe. Chi tiết này giúp phần đuôi xe thanh thoát hơn, ăn nhập với thiết kế đèn hậu và chắn bùn phía dưới.
Feliz 2025 sử dụng chìa khoá cơ kiểu 3 trong 1, gồm tắt mở động cơ, khoá cổ và nắp che chống trộm. Ở các dòng xe cao cấp hơn, VinFast sử dụng chìa khoá dạng smartkey.
Mặt đồng hồ Feliz 2025 kiểu điện tử, cung cấp thông số về trạng thái vận hành, vận tốc, số km di chuyển, chế độ lái, lượng pin còn lại. Ngoài ra, xe hiển thị nhiệt độ của pin trong suốt quá trình vận hành.
Feliz 2025 dùng động cơ inhub gắn trực tiếp vào bánh sau, công suất định danh 1.800 W (tối đa 2.800 W), tiêu chuẩn chống nước (tĩnh) IP67. Theo thử nghiệm của hãng, xe đạt tốc độ tối đa 70 km/h với một người nặng 65 kg, khả năng tăng tốc 0-50 km/h dưới 16 giây.
Xe trang bị hệ thống phanh tái sinh giúp thu hồi năng lượng khi giảm ga và sạc lại vào pin. Chế độ này giúp xe hãm tốc tốt hơn và tăng quãng đường di chuyển.
Khi chưa lắp viên pin phụ, cốp có thể tích 34 lít, có thể chứa nhiều mũ bảo hiểm và vật dụng hàng ngày. Bộ sạc đi kèm công suất 400 W, cắm ổ điện dân dụng.
Cốp xe Feliz 2025 khi lắp thêm pin phụ dung lượng 2,4 kW. Khay chứa pin được hãng thiết kế vừa vặn, viên pin đặt khít và không gây rung lắc trong quá trình vận hành. Ngoài ra, phần thể tích cốp còn lại vẫn có thể chứa một mũ bảo hiểm nửa đầu và một số vật dụng cá nhân.
Viên pin phụ 2,4 kW có giá bán 5 triệu đồng. Viên còn lại đặt cố định dưới sàn xe. Cả hai đều là loại LFP, sử dụng sắt phốt phát (ferrous/iron phosphate) ở cực âm, tăng tính ổn định hóa học và điện áp, đồng thời nâng cao độ bền cơ học.
So với loại lithium-ion, pin LFP có ưu điểm giảm nguy cơ cháy nổ, ít bị chai, độ ổn định điện áp cao ở mức pin thấp. Vì dùng sắt phốt phát làm vật liệu cực âm, nên không sinh ra oxy và hỗ trợ phản ứng cháy như pin lithium-ion. Tuy nhiên loại pin này có mật độ năng lượng thấp hơn lithium-ion nếu tính cùng khối lượng, tức pin LFP sẽ to và nặng hơn để đạt cùng quãng đường di chuyển.
Nếu không cần pin dung lượng cao, người dùng có thể lựa chọn loại pin 1,2 kW nhỏ hơn với giá 3,6 triệu đồng.
Thời gian để sạc đầy pin tiêu chuẩn 0-100% trong 6,5 giờ với ổ cắm điện dân dụng và sạc theo xe. Để tối ưu độ bền của pin, người dùng nên duy trì lượng pin trên 20% trong quá trình sử dụng. Cắm sạc khi pin dưới 20% và không nên sạc khi nhiệt độ pin hơn 45 độ C. Hệ thống sẽ không nhận sạc khi nhiệt độ pin quá 72 độ C.
Feliz 2025 có giá bán 25,9 triệu đồng (đã bao gồm pin cố định). Pin tháo rời 2,4 kW giá 5 triệu đồng hoặc loại 1,2 kW giá 3,6 triệu đồng. Xe được bảo hành chính hãng 6 năm và pin được bảo hành 8 năm, mức cao nhất trong các dòng xe hai bánh tại thị trường Việt Nam.
Quang Anh
Ảnh: Tuấn Vũ