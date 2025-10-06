Xe máy điện Feliz 2025 hai pin - gấp đôi quãng đường di chuyển

Nâng cấp đáng chú ý trên Feliz 2025 so với bản cũ là trang bị thêm viên pin có thể tháo rời, nhằm tăng quãng đường di chuyển và thuận tiện hơn cho người dùng. Thiết kế xe được VinFast tinh chỉnh nhẹ so với trước đây.

Tổng thể thân xe mang đường nét đặc trưng dòng scooter bánh lớn, tạo vị trí ngồi cao ráo, sàn xe rộng và thoải mái khi di chuyển hàng ngày. Chiếc xe có tuỳ chọn màu sắc Xanh oliu mới.