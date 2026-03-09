Xe máy điện Dat Bike nhận đầu tư 4 triệu USD

Dat Bike, startup xe máy điện, vừa nhận vốn đầu tư 4 triệu USD từ Chứng khoán Thiên Việt để mở rộng sản xuất, nâng cấp hệ thống phân phối.

Công ty Chứng khoán Thiên Việt (TVS) vừa công bố đầu tư 4 triệu USD vào Dat Bike, nhà sản xuất xe máy điện Việt Nam. Khoản đầu tư này được thực hiện trong vòng gọi vốn Series B của Dat Bike.

Nguồn vốn dự kiến sẽ được phân bổ cho các hạng mục trọng yếu của Dat Bike, bao gồm mở rộng quy mô sản xuất, hoàn thiện chuỗi cung ứng, nâng cấp hệ thống phân phối và tăng cường năng lực nghiên cứu - phát triển (R&D). Theo TVS, việc củng cố các nền tảng vận hành này giúp Dat Bike chuẩn bị tốt hơn cho kế hoạch mở rộng ra thị trường khu vực trong giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh nguồn lực tài chính, Chứng khoán Thiên Việt còn hỗ trợ Dat Bike trong tư vấn quản trị, xây dựng kế hoạch phát triển, tối ưu hóa chuỗi giá trị và kết nối với thị trường vốn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và khả năng tăng trưởng dài hạn.

Bà Nguyễn Thanh Thảo, Tổng giám đốc TVS, đánh giá xu thế giao thông xanh (green mobility) đang hình thành rõ nét trên toàn cầu khi các quốc gia đẩy mạnh chính sách giảm phát thải hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không (net zero) vào năm 2050. Việt Nam có hơn 77 triệu xe máy lưu hành và khoảng 3 triệu xe mới bán ra mỗi năm, là một trong những thị trường xe hai bánh lớn nhất thế giới.

"Dat Bike là một trong những doanh nghiệp nội địa tiên phong, tự chủ công nghệ từ khâu nghiên cứu, thiết kế đến sản xuất nên chúng tôi tin tưởng họ sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang phương tiện năng lượng sạch tại Việt Nam", bà Thảo nói.

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn, nhà sáng lập và CEO Dat Bike, chia sẻ rằng việc TVS rót vốn đầu tư đóng góp nguồn lực tài chính, giúp họ tăng tốc mở rộng sản xuất, đa dạng hóa sản phẩm, nâng cao quy mô và chất lượng dịch vụ, đóng góp thiết thực vào hành trình net zero của đất nước. "Điều này còn khẳng định niềm tin vào công nghệ do người Việt có thể chinh phục thị trường quốc tế nói chung và chiến lược tăng trưởng của công ty nói riêng", ông nói thêm.

Ông Nguyễn Bá Cảnh Sơn, nhà sáng lập và CEO Dat Bike. Ảnh: Dat Bike

Chứng khoán Thiên Việt hoạt động theo mô hình ngân hàng đầu tư chuyên biệt từ năm 2006, chủ yếu đầu tư vốn, quản lý tài sản, tư vấn mua bán - sáp nhập (M&A). TVS nổi bật trong mảng tư vấn với các thương vụ tiêu biểu như Diana - Unicharm, CII - Metro Pacific, Nam Long - Goldman Sachs/IFC và gần đây là Qualcomm - VinAI. Với lĩnh vực đầu tư tư nhân, TVS đang đầu tư vào các startup như MoMo, NamiTech, Galaxy Entertainment & Education, Finhay và Citics.

Dat Bike là một trong những công ty xe máy điện nội địa đầu tiên trên thị trường. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu thay thế xe máy xăng tại Việt Nam và các thị trường lân cận bằng các dòng xe máy điện hiệu suất cao, giá thành hợp lý cho người dùng đô thị. Dat Bike cho biết họ sở hữu mô hình giảm tối đa sự phụ thuộc vào linh kiện nhập khẩu. Nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, năng lực sản xuất của công ty đã tăng gấp 5 lần trong 2 năm qua và mạng lưới cửa hàng đã tiếp cận các thành phố lớn trên khắp cả nước, dự kiến sẽ có 100 cửa hàng trong năm nay.

Tất Đạt