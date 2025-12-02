Xe kinh doanh không bắt buộc phải lắp ghế an toàn cho trẻ

Cục Cảnh sát giao thông cho biết quy định về thiết bị an toàn cho trẻ em đã được điều chỉnh theo hướng không áp dụng với xe kinh doanh vận tải hành khách để phù hợp điều kiện thực tế.

Ngày 2/12, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông tin Chính phủ đã sửa khoản 3 Điều 10 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ sau khi tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Theo luật, từ ngày 1/1/2026, trẻ dưới 10 tuổi, cao dưới 1,35 m không được ngồi cùng hàng ghế với người lái (trừ ôtô chỉ có một hàng ghế) và phải sử dụng hoặc hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp; tài xế không thực hiện sẽ bị phạt 800.000 đến 1 triệu đồng theo Nghị định 168/2024.

Tuy nhiên, Cục đã chỉnh sửa quy định theo hướng xe kinh doanh vận tải hành khách được loại khỏi yêu cầu này để tránh gây khó cho taxi, xe công nghệ, xe khách, đồng thời phù hợp điều kiện sử dụng phương tiện tại Việt Nam.

Ghế an toàn cho trẻ được lắp trên xe ôtô. Ảnh: Mina

Trước đó tại phiên thảo luận chiều 17/11, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng quy định bắt buộc taxi và xe công nghệ phải trang bị ghế trẻ em từ 2026 có thể làm tăng chi phí, gây rủi ro và không phù hợp với điều kiện thực tế. Đại biểu Hà Sỹ Đồng cho rằng quy định phù hợp với các nước có tỷ lệ sử dụng ôtô cao, nhưng tại Việt Nam, nếu yêu cầu quá cứng, phụ huynh có thể chuyển sang chở trẻ bằng xe máy - rủi ro còn lớn hơn. Ông dẫn kinh nghiệm Indonesia và Philippines, nơi quy định tương tự khiến tỷ lệ phụ huynh chở trẻ bằng xe máy tăng 15-30%.

Theo quy chuẩn 123/2024, ghế an toàn trẻ em có 4-5 kích cỡ theo cân nặng. Nếu bắt buộc, mỗi taxi phải mang đủ số ghế này, điều đại biểu Đồng nhận định là "không thể thực hiện". Với gia đình có 2 trẻ, taxi càng khó đáp ứng. Du khách cũng không thể mang ghế theo suốt hành trình, trong khi số taxi có ghế trẻ em rất ít, dẫn đến khó đặt xe, thời gian chờ lâu, chi phí tăng.

Các doanh nghiệp vận tải cho biết xe khách, xe hợp đồng không phù hợp để lắp thêm ghế trẻ em; dây an toàn hiện nay là giải pháp duy nhất cho nhiều loại hành khách. Nhà xe cũng không biết trước trẻ em đi cùng cho đến khi khách lên xe.

Kết quả khảo sát trên VnExpress.

Tuy nhiên, TS Trần Hữu Minh, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, cho rằng các loại hình vận tải vẫn cần có lộ trình đáp ứng yêu cầu nhằm tăng mức an toàn cho trẻ.

Thiết bị an toàn cho trẻ được định nghĩa là hệ thống ghế, nôi, đệm nâng... kèm dây đai, giúp giữ cố định trẻ và giảm chấn thương khi va chạm hoặc xe giảm tốc đột ngột.

Việt An