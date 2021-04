Xe khách 38 chỗ chở gần 100 người trên cao tốc

Xe giường nằm ở Nghệ An thiết kế 38 chỗ song chở 95 hành khách đi từ Hà Nội qua cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình.

1h20 ngày 30/4, sau khi nhận được phản ánh của người dân, tổ công tác thuộc Đội số 3, Cục CSGT, đã chặn chiếc xe khách tại nút giao, trạm thu phí Liêm Tuyền, thuộc địa phận tỉnh Hà Nam.

Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện chiếc xe "nhồi nhét" 95 hành khách, quá 57 người. Khi phát hiện, nhiều hành khách không đeo khẩu trang nằm kín trên các giường nằm hai tầng, ngồi trên thành tầng hai và kín hành lang giữa của xe.

Chiếc xe khách giường nằm thời điểm bị phát hiện trên cao tốc. Ảnh: Sơn Ngọc

Nam tài xế ở Bồng Khê, Con Cuông, Nghệ An không có giấy phép lái xe; xe khách không có giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (do đã bị Thanh tra giao thông tỉnh Nghệ An tạm giữ từ ngày 5/3/2021).

Tài xế thừa nhận do dịp nghỉ lễ, nhu cầu hành khách tăng cao nên đã bắt thêm khách. Chiếc xe có lộ trình đi từ Lạng Sơn đến Con Cuông, Nghệ An.

Đội CSGT số 3 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế xe khách các lỗi vi phạm không có giấy phép lái xe, phương tiện không có chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, lái ôtô chở khách chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300 km và chở quá từ 5 người trở lên đối với xe trên 30 chỗ.

Ngoài ra, lực lượng chức năng lập biên bản vi phạm đối với chủ xe là Công ty TNHH TT (trụ sở tại Tương Dương, Nghệ An).

Với những vi phạm trên, theo quy định, lái xe sẽ bị phạt tiền tới 50 triệu đồng và Công ty chủ quản bị phạt gần 97 triệu đồng, lãnh đạo Đội CSGT số 3 cho hay.

Chiếc xe khách bị tạm giữ, Cảnh sát đã bố trí phương tiện tiếp tục chở hành khách tới bến xe Con Cuông, Nghệ An.

Phương Sơn