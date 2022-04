Xe hạng sang - hiểu thế nào cho đúng?

Một chiếc xe được gọi là sang, nếu chúng ta thừa nhận xe đó sang, và người khác cũng vậy.

Thử tìm kiếm trên Google, sẽ có nhiều định nghĩa, và chung lại thì một chiếc ôtô hạng sang cung cấp mức độ thoải mái, trang bị, tiện nghi, chất lượng, hiệu suất cao hơn so với những chiếc ôtô thông thường, và với một mức giá cao hơn.

Đa số chúng ta chưa hình dung rõ nét về sự khác biệt của xe hạng sang (luxury) và xe phổ thông cao cấp (premium). Sự khác biệt dựa trên các yếu tố thiết kế, hiệu suất, kết cấu, khả năng vận hành, tiện nghi, các công nghệ và giá bán. Theo những tiêu chí này, chiếc xe Luxury luôn cần phải vượt trội các xe còn lại về đa số những thông số trên.

Ví dụ: Toyota Camry nên được coi là Premium vì trang bị tách biệt so với hạng phổ thông, vì vậy dùng từ "phổ thông’’ không còn đúng. Phiên bản Luxury của nó chính là Lexus ES. Nhìn vào ES, ta sẽ thấy nó có đủ thứ tốt hơn và đắt hơn, bao gồm từ những động cơ mạnh hơn, thiết kế sang trọng, nội thất tỉ mỉ với chất liệu đẳng cấp hơn, và tất nhiên các trang bị tiện nghi cũng ở mức hơn hẳn. Đây là 1 ví dụ về xe sang và xe "suýt sang".

Một ví dụ khác: Mercedes, BMW hay Audi. Những C180 hay BMW series 3 động cơ bé tý nhưng vẫn là xe sang? Hay A200 bé xíu cũng thế? Hãy đặt những chiếc xe này cạnh những chiếc xe phổ thông cạnh phân khúc, và ta sẽ thấy câu chuyện Camry vs ES lần nữa.

Vậy những model xe mà chả biết so sánh với ai thì sao? Ví dụ Beijing X7 nhiều tiện nghi và chỉnh chu, vậy điều gì ngăn cản nó trở thành xe sang? Yếu tố ở đây để nó không thành xe sang là hiệu suất và Handling. Nếu BMW X5 bản 200 hp vẫn là xe sang thì sao Beijing với tiện nghi nhiều hơn lại không được? BMW là hãng xe sang, họ không đơn giản là làm ra model 200 hp trong quá khứ hay 300 hp hiện nay, họ còn có những động cơ to vật dành cho những model này, những động cơ mang lại hiệu suất khác hẳn thông thường. Tức là trên một model luôn có một phiên bản Luxury - không thể bàn cãi. 2 yếu tố to lớn ngăn cản X7 trở thành xe sang nữa là thương hiệu và giá tiền.

Có lẽ giá bán sẽ là cách phân loại dễ hiểu nhất cho xe sang. Xe cỡ C hạng sang đắt gấp đôi cỡ C phổ thông. Với đống tiền này thì nhà sản xuất sẽ tô vẽ cho chiếc xe nhiều thứ để nó đạt chuẩn xe sang. Jeep không được coi là hãng xe sang, nhưng họ có những model vượt lên hẳn so với các sản phẩm thông thường. Ví dụ Jeep Grand Wagonner hay Ford F-150 là ví dụ điển hình của chiếc xe sang sản xuất bởi hãng "không sang". Điều khác biệt với những mẫu xe còn lại là những chiếc xe này được trang bị đầy đủ và giá bán đẩy lên gấp đôi. Cũng dễ hiểu vì không thể trang bị đồ dỏm và bán giá trên trời.

Độc giả Vinh Nguyễn