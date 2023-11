'Xe Hàn nhiều công nghệ an toàn hơn xe Nhật'

Được trang bị nhiều công nghệ an toàn tiên tiến nên xe Hàn không bền bằng xe Nhật nhưng mang đến sự an toàn cho lái xe.

Đọc bài viết 'Ôtô Hàn, Nhật hay Đức - không có xe nào tốt toàn diện', tôi cũng muốn chia sẻ thêm về ý kiến cá nhân của mình. Tôi đã và đang sở hữu cùng lúc cả xe Đức, Nhật và Hàn, từ kinh nghiệm sử dụng thực tế tôi muốn kết luận ngắn gọn như sau:

Xe Nhật trang bị rất ít các tính năng an toàn và tiện ích. Vì thế ít hỏng, không an toàn cho người sử dụng. Máy móc bền bỉ. Bán lại được giá. Phù hợp với đa số tầng lớp bình dân hoặc những người có tiền nhưng có tính tiết kiệm.

Xe Hàn "sinh sau đẻ muộn" nhưng chất lượng không thua kém xe Nhật là bao. Trang bị rất nhiều tính năng an toàn và tiện ích. Vì thế xảy ra hỏng hóc trục trặc nhiều hơn, đặc biệt là các thiết bị điện tử. Xe Hàn an toàn hơn xe Nhật khi xảy ra tai nạn mạnh (trên Autobahn). Những điều trên cộng với thương hiệu yếu hơn nên xe Hàn bán mất giá hơn. Vì thế, xe Hàn phù hợp với người trẻ, không coi vấn đề tiền (tiết kiệm) lên hàng đầu. Họ quan tâm đến tiện nghi, tiện ích, chất lượng và an toàn. Thế nên gọi họ là "thánh hưởng thụ" là không sai.

Bất kể xe nào của Đức cũng đặt vấn đề an toàn gần như tuyệt đối lên hàng đầu. Vì thế, đắt đỏ là điều đương nhiên. Tôi chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn dồn cục trên đường Autobahn ở Đức, đa phần các xe Nhật bẹp dúm như ống bơ vò, trong khi xe Đức chỉ nát phần đầu, toàn thân và cabin gần như nguyên vẹn. Vì thế, xe Đức phù hợp với người nhiều tiền.

Khi còn trẻ chưa có nhiều tiền thì bạn có thể mua xe Nhật xe Hàn, đến khi giàu có rồi thì cứ xe Đức mà sử dụng. Nếu cùng lúc có vài chiếc xe thì xe Nhật và Hàn có thể sử dụng đi trong phố, trong rẫy... còn xe Đức để đi đường xa, Autobahn...Theo tôi, mỗi loại xe, thương hiệu xe đều phù hợp với nhu cầu và khả năng (túi tiền) khác nhau của mỗi người, mỗi gia đình

Độc giả Tien Thinh