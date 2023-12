Xe đưa đón học sinh phải cung cấp hành trình, màu sơn

Trường học phải báo cáo cơ quan giao thông, công an địa phương về hành trình, điểm dừng, số lượng, tài xế, hình ảnh, màu sơn xe đưa đón học sinh, Thủ tướng chỉ đạo.

Chỉ thị tối 21/12 của Thủ tướng về đảm bảo an toàn giao thông lứa tuổi học sinh, nêu việc cung cấp thông tin về xe đưa đón học sinh để các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát.

Đồng thời, các trường học phải rà soát xe đưa đón học sinh định kỳ ngày 15 hàng tháng.

"Kiên quyết không để phương tiện không đảm bảo an toàn tham gia đưa đón học sinh", chỉ thị nêu và lưu ý, các trường phải chọn đơn vị cung cấp dịch vụ uy tín, chất lượng. Lái xe, người quản lý học sinh cần được tập huấn về quy trình an toàn.

Bộ Giao thông Vận tải được giao nghiên cứu, đề xuất cơ chế ưu đãi hoạt động kinh doanh vận tải đưa đón học sinh bằng xe buýt chuyên dụng. Bộ có chính sách khuyến khích học sinh đi lại bằng phương tiện công cộng và xe buýt chuyên dụng.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu địa phương hỗ trợ các trường tổ chức xe đưa đón học sinh, hướng dẫn xe đưa đón phù hợp lứa tuổi.

"Mỗi xe phải bố trí ít nhất một quản lý để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự, đảm bảo an toàn suốt chuyến đi", chỉ thị nêu và yêu cầu các tỉnh thành quản lý chặt xe chở học sinh hết niên hạn, quá hạn kiểm định, không an toàn.

Học sinh trường tiểu học Long Bình Tân (TP Biên Hòa, Đồng Nai) nhảy xuống từ xe đưa đón, ngày 15/2/2023. Ảnh: Phước Tuấn

Ngoài ra, các địa phương phải lắp camera giám sát gần cổng trường học để ghi nhận hình ảnh học sinh vi phạm giao thông để xử lý và bình xét thi đua từng lớp. Phụ huynh sẽ được trang bị kỹ năng chở trẻ trên xe máy, ôtô.

Chỉ thị của Thủ tướng được ban hành trong bối cảnh xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông liên quan lứa tuổi học sinh. Năm 2023, toàn quốc xảy ra gần 900 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh (6-18 tuổi); làm chết 490 người; bị thương hơn 820 người.

Hồi tháng 7, trong dự thảo Luật Đường bộ, Bộ Giao thông Vận tải đề xuất xe đưa đón học sinh bắt buộc có đèn cảnh báo hoặc đăng ký màu sơn nhận diện, niên hạn sử dụng không quá 15 năm.

Nếu đưa đón học sinh tiểu học, mầm non, xe phải có dây đai an toàn hoặc ghế ngồi phù hợp lứa tuổi. Kính xe có thể nhìn rõ phía trong xe từ bên ngoài. Lái xe đưa đón học sinh có 2 năm kinh nghiệm.

Các trường học muốn tổ chức đưa đón học sinh phải thông báo đến cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải địa phương, gồm: hành trình; điểm dừng đón, trả; danh sách xe, lái xe; hình ảnh xe và màu sơn đặc trưng. Nếu thông tin trên thay đổi, trường phải thông báo bổ sung.

Khi đưa đón học sinh tiểu học, mầm non, các trường phải bố trí một quản lý mỗi xe để hướng dẫn, giám sát, duy trì trật tự, đảm bảo an toàn suốt chuyển đi. Nếu ôtô trên 24 chỗ đưa đón học sinh mầm non phải có hai quản lý. Các trường có trách nhiệm tập huấn lái xe và người quản lý học sinh nắm vững, thực hiện đúng quy trình an toàn.

Các quy định này đã được chuyển sang dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Viết Tuân