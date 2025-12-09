Xe động cơ đốt trong đang phổ biến trở lại

Người mua xe quay trở lại với động cơ đốt trong do sự đảo ngược chính sách, chiến tranh thương mại, hoài nghi về cơ sở hạ tầng và chi phí xe điện

Theo báo cáo của tập đoàn dịch vụ chuyên nghiệp EY công bố hôm nay, 9/12, những thay đổi chính sách diễn ra sau quá trình chuyển đổi sang xe điện diễn ra chậm hơn dự kiến. Người mua Trung Quốc, mặc dù mua nhiều xe điện hơn, lại ít quan tâm đến cách thức vận hành của xe mà quan tâm hơn đến việc tích hợp lối sống số.

Trong khi các nhà sản xuất ôtô khuyến khích việc giảm dần nhiên liệu hóa thạch như một giải pháp cho ngành công nghiệp, các nhóm vận tải điện lại cho rằng việc chuyển đổi sang xe điện nhanh chóng là cần thiết để hạn chế lượng khí thải CO2.

Một con phố đông đúc phương tiện ở New York, Mỹ. Ảnh: Traffictickets

Các nhà hoạch định chính sách phương Tây đã áp dụng các biện pháp như thuế nhập khẩu để bảo vệ thị trường khỏi mối đe dọa từ xe điện được trợ cấp mạnh mẽ của Trung Quốc, nhưng các nhà sản xuất ôtô Mỹ và châu Âu cũng phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các loại xe chạy bằng xăng của Trung Quốc trên thị trường toàn cầu.

Trong nỗ lực thúc đẩy doanh số ôtô chạy xăng, tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất cắt giảm các tiêu chuẩn tiết kiệm nhiên liệu do người tiền nhiệm của ông đưa ra, trong khi Liên minh châu Âu có thể sớm công bố phiên bản rút gọn của kế hoạch loại bỏ động cơ đốt trong vào năm 2035.

Theo báo cáo của EY, một nửa số người mua ôtô toàn cầu có kế hoạch mua xe động cơ đốt trong mới hoặc đã qua sử dụng trong 24 tháng tới, tăng 13 điểm phần trăm so với năm 2024.

Tỷ lệ ưa chuộng xe điện chạy pin và xe hybrid đã giảm 10 và 5 điểm phần trăm xuống còn lần lượt là 14% và 16%.

Trong số những người mua xe điện tiềm năng, 36% đang cân nhắc lại hoặc trì hoãn việc mua xe do các diễn biến địa chính trị, EY cho biết.

Vừa mới đây, 6 quốc gia thành viên EU đã cùng kiến nghị EC nới lỏng lệnh cấm bán xe động cơ đốt trong có hiệu lực từ 2035. Bức thư chung được ký bởi thủ tướng các nước Bulgaria, CH Czech, Hungary, Italy, Ba Lan và Slovakia yêu cầu đưa nhiên liệu carbon thấp và nhiên liệu tái tạo vào kế hoạch giảm phát thải carbon từ giao thông vận tải.

Đầu tháng 12, theo báo cáo của tờ Handelsblatt, EC có thể trì hoãn việc công bố gói hỗ trợ ngành ôtô, bao gồm cả việc có thể làm suy yếu kế hoạch loại bỏ động cơ đốt trong vào năm 2035 do Đức và các nhà sản xuất ôtô vận động hành lang.

Mỹ Anh (theo Reuters)