Các quốc gia châu Âu kêu gọi nới lỏng lệnh cấm xe xăng

Một số quốc gia thuộc EU yêu cầu Ủy ban châu Âu nới lỏng lệnh cấm bán xe động cơ đốt trong có hiệu lực từ 2035.

Các quốc gia này yêu cầu EC cho phép bán xe hybrid hoặc các loại xe sử dụng công nghệ khác có thể góp phần vào mục tiêu giảm phát thải sau năm 2035 trong một bức thư chung, theo Reuters.

Bức thư được ký bởi thủ tướng các nước Bulgaria, CH Czech, Hungary, Italy, Ba Lan và Slovakia. Họ cũng yêu cầu đưa nhiên liệu carbon thấp và nhiên liệu tái tạo vào kế hoạch giảm phát thải carbon từ giao thông vận tải.

EC dự kiến trình bày một gói biện pháp hỗ trợ các nhà sản xuất ôtô châu Âu, như nới lỏng lệnh cấm động cơ đốt trong có hiệu lực từ năm 2035. Gói hỗ trợ này dự kiến được công bố vào ngày 10/12, nhưng có thể bị trì hoãn.

Ôtô xếp 4 hàng trên một con phố ở Rome, Italy. Ảnh: Funweek

Kể từ khi thông qua quy định vào tháng 3/2023 rằng tất cả xe mới từ năm 2035 phải đạt mức phát thải bằng 0, các nước EU đang phải cân nhắc lại. Trước đó, triển vọng của xe điện chạy bằng pin rất khả quan, nhưng những nỗ lực của các nhà sản xuất ôtô sau đó vấp phải thực tế là nhu cầu thấp hơn dự kiến và sự cạnh tranh khốc liệt từ Trung Quốc.

Trong bức thư chung, các thủ tướng cho rằng họ có thể và phải theo đuổi mục tiêu khí hậu một cách hiệu quả, đồng thời không làm mất đi khả năng cạnh tranh của xe xăng vì "không có gì xanh trong một sa mạc công nghiệp".

Đầu tháng 12, theo báo cáo của tờ Handelsblatt, EC có thể trì hoãn việc công bố gói hỗ trợ ngành ôtô, bao gồm cả việc có thể làm suy yếu kế hoạch loại bỏ động cơ đốt trong vào năm 2035 do Đức và các nhà sản xuất ôtô vận động hành lang.

Một ủy viên của EC nói rằng họ muốn trình bày một gói hỗ trợ ôtô thực sự toàn diện và bao gồm tất cả các khía cạnh cần thiết. Vị ủy viên này bày tỏ sự cởi mở với lời kêu gọi của Berlin về việc linh hoạt hơn đối với mục tiêu hiện tại, vốn về cơ bản cấm bán xe động cơ đốt trong mới từ năm 2035, bao gồm cả việc kêu gọi cho phép xe hybrid cắm sạc và động cơ đốt trong hiệu quả cao.

Trước đó, vào cuối tháng 11, Thủ tướng Đức Friedrich Merz đã viết thư thúc giục EC nới lỏng lệnh cấm xe động cơ đốt trong mới từ năm 2035, lập luận rằng các nhà sản xuất ôtô cần linh hoạt hơn trong quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Merz, một người từ lâu đã đứng về phía ngành công nghiệp ôtô, cho rằng mốc thời gian loại bỏ dần động cơ đốt trong là không thực tế khi các nhà sản xuất phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc và tốc độ tiếp nhận xe điện chậm hơn dự kiến.

Mỹ Anh