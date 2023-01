Xe điện vượt mặt xe xăng khi thử nghiệm an toàn

Trong số 6 hạng mục được Euro NCAP vinh danh khi tổng kết năm, thì 5 quán quân là xe điện, và một là hybrid sạc điện.

Sau một năm bận rộn thử nghiệm an toàn các mẫu xe mới, Euro NCAP công bố danh sách các thí sinh đã thể hiện tốt nhất theo các phân khúc (Best in Class).

Để xác định quán quân của mỗi phân khúc, tổ chức đánh giá an toàn xe hơi này tính tổng điểm ở mỗi hạng mục thử nghiệm khi đánh giá mức độ bảo vệ đối với người trưởng thành, trẻ em, người đi bộ và hỗ trợ an toàn. Số điểm này được sử dụng làm cơ sở để so sánh các xe với nhau. Phân loại xe tốt nhất phân khúc chỉ dựa trên điểm số được tính cho các thiết bị an toàn tiêu chuẩn.

Phân khúc Xe tốt nhất Xe gia đình cỡ lớn Hyundai Ioniq 6 Xe gia đình cỡ trung Tesla Model S Xe gia đình cỡ nhỏ Ora Funky Cat Xe off-road cỡ nhỏ Tesla Model Y Xe off-road cỡ lớn Wey Coffee 01 Xe thuần điện Tesla Model S

Trong số 6 quán quân, có 5 xe điện và một xe plug-in hybrid (hybrid sạc điện) là chiếc Wey Coffee 01. Xe xăng/dầu vắng bóng trong danh sách này.

Tesla đóng góp hai cái tên trong danh sách, với Model S giành tới hai chiến thắng: xe gia đình cỡ trung và xe thuần điện tốt nhất, trong khi Model Y là xe off-road cỡ nhỏ tốt nhất. Mẫu xe điện đến từ Hàn Quốc, Hyundai Ioniq 6, là xe tốt nhất ở phân khúc xe gia đình cỡ lớn.

Điều đặc biệt được chú ý là lần đầu tiên, hai mẫu xe điện Trung Quốc có trong danh sách. Ora Funky Cat được vinh danh ở phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ và Wey Coffee 01 là xe off-road cỡ lớn tốt nhất.

"2022 là một trong những năm bận rộn nhất của Euro NCAP và chúng tôi chứng kiến một loạt hãng xe mới cùng các công nghệ mới ra mắt", Michiel van Ratingen, tổng thư ký của tổ chức này nói.

Ora Funky Cat - xe điện Trung Quốc với kiểu dáng giống xe Porsche - lăn bánh tại Anh. Ảnh: Express & Star

2022 cũng là một năm đáng nhớ đối với một số thương hiệu mới của Trung Quốc tại thị trường châu Âu, với những thành quả được đánh giá tuyệt vời. Sau một số nỗ lực không mấy ấn tượng ở bước đầu thâm nhập, nhiều hãng xe đã cho thấy các thương hiệu ôtô Trung Quốc giờ đây có thể cạnh tranh ngang ngửa với các đối thủ từ chính châu Âu.

Như ở phân khúc xe gia đình cỡ nhỏ, mẫu Ora Funky Cat - thuộc thương hiệu con của hãng Trường Thành (Great Wall Motors) - trang bị đặc biệt tốt và giành chiến thắng trước nhiều đối thủ vốn đã quá quen thuộc với khách hàng châu Âu như Volkswagen Golf, Peugeot 308 hay Honda Civic.

Tương tự, Wey Coffee 01 vượt qua một số đối thủ đình đám thuộc những thương hiệu truyền thống như Lexus RX, Land Rover Range Rover, Jeep Grand Cherokee để trở thành quán quân của phân khúc xe off-road cỡ lớn.

Mỹ Anh