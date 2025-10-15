Xe điện Trung Quốc thách thức công nghiệp ôtô Hàn Quốc

Sự trỗi dậy của xe điện Trung Quốc đang định hình lại cơ cấu ngành công nghiệp ôtô Hàn Quốc - vốn bị Hyundai và xe Đức thống trị.

Mô hình mới này được thúc đẩy bởi sự tăng trưởng doanh số vượt bậc của mẫu xe Model Y của Tesla. Sản phẩm này được lắp ráp tại nhà máy Gigafactory của hãng ở Thượng Hải.

Theo dữ liệu từ công ty theo dõi thị trường CarIsYou, doanh số xe điện nhập khẩu tại Hàn Quốc đã tăng vọt 73% trong 9 tháng đầu năm nay so với cùng kỳ 2024, dẫn đầu là nhu cầu mạnh mẽ đối với mẫu SUV điện cỡ trung của Tesla. Nhà sản xuất xe điện Mỹ công bố doanh số tăng 572,6% trong cùng kỳ.

Tesla vượt qua hai thương hiệu nhập khẩu nước ngoài hàng đầu tại Hàn Quốc - BMW và Mercedes - và khoảng cách này đang ngày càng nới rộng, nhờ sự phổ biến ngày càng tăng của Model Y. Chỉ riêng trong tháng 9, Tesla bán được 8.361 chiếc Model Y, vượt qua hầu hết các mẫu xe điện bán chạy nhất khác, không chỉ từ hai nhà sản xuất ôtô Đức mà còn từ tập đoàn Hyundai.

Xe điện BYD Sealion 7 tại Hàn Quốc. Ảnh: Jaehwan Cho

Mẫu sedan E200 của Mercedes đứng thứ hai với 1.981 xe bán ra trong tháng 9, tiếp theo là sedan cỡ trung 520 của BMW với 1.539 xe.

Đặc biệt, doanh số xe điện của Tesla đã vượt qua mẫu sedan Grandeur và xe cỡ nhỏ Avante của Hyundai trong cùng kỳ. Hai mẫu xe này từ lâu đã được khách hàng Hàn Quốc yêu thích và vị thế biểu tượng của chúng tại đây vẫn vững chắc hơn so với xe nhập khẩu.

Tesla bán tổng cộng 37.035 chiếc Model Y tại Hàn Quốc trong 9 tháng đầu năm nay, cao nhất trong số tất cả các mẫu xe điện bán tại Hàn Quốc. Mẫu SUV điện nhỏ gọn EV3 của Kia đứng thứ hai với 18.732 xe và Ioniq 5 của Hyundai đứng thứ ba với 12.204 xe.

BYD là một hãng xe điện lớn khác của Trung Quốc, đang ngày càng đe dọa các nhà sản xuất xe điện Hàn Quốc và nước ngoài. BYD Hàn Quốc, bắt đầu giao xe cho khách hàng vào tháng 3, bán được tổng cộng 2.967 xe điện tính đến tháng 9.

Mẫu SUV cỡ trung Sealion 7 của nhà sản xuất xe điện Trung Quốc cũng ghi nhận doanh số ấn tượng với 825 xe trong tháng 9, trở thành xe điện nhập khẩu bán chạy thứ ba tại Hàn Quốc trong cùng kỳ.

Bất chấp những định kiến trước đây về nhà sản xuất xe điện Trung Quốc, doanh số cho thấy người tiêu dùng Hàn Quốc đang ngày càng chấp nhận xe điện sản xuất tại Trung Quốc, các quan chức trong ngành cho biết.

Một người nói: "Xe điện sản xuất tại Trung Quốc dường như đã xây dựng được bản sắc riêng tại Hàn Quốc, nhờ vào sự tăng trưởng doanh số ổn định, một diễn biến mà ít ai ngờ tới vài năm trước. Các nhà sản xuất ôtô hạng sang truyền thống và các công ty trong nước có thể sẽ mất thêm thị phần vào tay những chiếc xe sản xuất tại Trung Quốc khi xe điện trở nên phổ biến".

Mỹ Anh (theo Korea Times)