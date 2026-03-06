Xe điện Trung Quốc đi hơn 1.000 km, sạc đầy trong 9 phút

Mẫu Denza Z9 GT có phạm vi hoạt động 1.036 km và thời gian sạc đầy 9 phút, với mức giá từ 39.100 USD.

Denza, thương hiệu xe năng lượng mới cao cấp của BYD, ra mắt mẫu Z9 GT mới. Mẫu xe nâng cấp có 5 phiên bản, giá từ 269.800 nhân dân tệ (39.100 USD) và cao nhất 369.800 nhân dân tệ (53.600 USD), và giới thiệu thêm tùy chọn dẫn động cầu sau.

Phần đầu xe Z9 GT được thiết kế lại với những đường nét sắc sảo hơn. Đèn pha kéo dài đặc trưng giữ nguyên, kết hợp cản trước tối ưu hóa và bổ sung cảm biến LiDAR mới cho các hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến.

Phần thân xe vẫn giữ được những đường nét thanh thoát, nay được cập nhật với thiết kế vành xe mới và tay nắm cửa ẩn. Phần đuôi xe kiểu fastback được nhấn mạnh bởi đèn hậu kéo dài và cản sau thể thao được gia cố, cùng cánh gió sau năng động.

Nội thất Z9GT nhận một số nâng cấp bao gồm cần số mới trên cột lái, vô-lăng thiết kế lại và đèn chiếu sáng nội thất. Khoang cabin vẫn giữ bố cục ba màn hình, với màn hình điều khiển trung tâm nổi cỡ lớn. Tùy chọn nội thất đỏ Lava mới, với ghế thể thao tích hợp, gói nội thất sợi carbon, vô-lăng thể thao ba chấu và lẫy chuyển số Boost một chạm. Thiết kế cửa gió mới.

Denza Z9 GT mới dùng môtơ đơn với công suất 496 mã lực. Phiên bản ba môtơ hiệu suất cao với các môtơ riêng lẻ có công suất lần lượt là 308 mã lực, 416 mã lực và 416 mã lực, giúp xe tăng tốc 0-100 km/h trong 2,7 giây.

Cung cấp năng lượng cho Z9 GT là pin blade (lưỡi dao) thế hệ thứ hai của Denza cho phép sạc nhanh chỉ trong 5 phút và sạc đầy trong 9 phút. Bên cạnh phạm vi hoạt động thuần điện 1.036 km (CLTC), phiên bản hybrid cắm điện (PHEV) cung cấp phạm vi hoạt động thuần điện CLTC lên đến 401 km.

Theo CarNewsChina, phạm vi hoạt động 1.036 km của Z9 GT không phải tính năng nổi bật nhất. Nhờ công nghệ pin Blade Battery 2.0, pin có thể được sạc 10%-97% chỉ trong 9 phút 8 giây. Khi được hỏi tại sao lại sạc đến 97% thay vì 100%, CEO của BYD, Wang Chuanfu, hóm hỉnh trả lời: "Bạn luôn cần chừa một chút khoảng trống cho hệ thống phanh tái tạo năng lượng!".

Mỹ Anh