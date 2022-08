Xe điện tiết kiệm hơn so với xe hơi truyền thống

Nghiên cứu cho thấy có tới 80% năng lượng của xăng bị hao hụt trong một chiếc xe động cơ đốt trong, trong khi ở xe điện vào khoảng 30%.

Yale Climate Connections (thuộc đại học Yale, Mỹ) so sánh mức độ hao phí năng lượng của xe xăng và xe điện, dựa trên dữ liệu của Cục năng lượng Mỹ để thấy rằng xe xăng đang tốn năng lượng khá nhiều cho những thứ không liên quan tới truyền động. Cụ thể như sau:

Xe xăng, dầu Xe điện Loại hao phí 68-72% nhiệt động cơ 10% sạc 4-6% ma sát 18% truyền động 3-5% truyền động 3% làm mát và đánh lái 0-2% thiết bị điện tử 0-4% thiết bị điện tử Tổng hao phí 75-84% 31-35% Tái tạo năng lượng 0% 22% Năng lượng đến bánh xe 16-25% 87-91%

Phần lớn năng lượng bị lãng phí trong một chiếc xe đốt trong là thông qua nhiệt mà động cơ tạo ra, điều này có thể cảm nhận thông qua nhiệt độ tỏa ra từ dưới mui xe. Khoảng 3-5% bị hao hụt thông qua các thành phần động cơ như hệ thống làm mát, bởi hệ thống này lấy năng lượng từ chính độ cơ để làm mát. Khoảng 4-6% do ma sát cơ học của hệ thống truyền động và các bộ phận truyền động và 2% vào các thiết bị điện như ghế có sưởi, đèn và hệ thống thông tin giải trí. Tổng cộng khoảng 75-84% năng lượng của xăng bị hao hụt. Do vậy, mức năng lượng đến bánh xe chỉ là 16-25% so với đầu vào.

Trong khi đó với xe điện, giả sử dung lượng pin trung bình 63 kWh, tổng hao phí vào khoảng 31-35%. Trong đó, tổn thất năng lượng được chia nhỏ khoảng 10% từ lưới điện trong quá trình sạc, 18% cho các thành phần động cơ của hệ thống truyền lực, 4% cho các thành phần điện tử phụ trợ và 3% để làm mát hệ thống truyền lực và một số hệ thống trên xe.

Nhưng xe điện lại có khả năng phanh tái tạo năng lượng, với mức tái tạo được tính vào khoảng 22%. Như vậy thực tế hao phí chỉ mất đi khoảng 9-13%. Năng lượng đến bánh xe so với đầu vào vẫn còn giữ được khoảng 87-91%.

Nếu tính toán theo số lượng nhiên liệu, trong số 8,9 triệu thùng xăng được tiêu thụ trung bình hàng ngày ở Mỹ, chỉ có gần 6,8 triệu lít xăng, tương đương 20%, giúp một chiếc xe tiến về trước.

Lucid Air Grand Touring - sedan chạy điện giá 140.500 USD tại Mỹ. Ảnh: Lucid

Sau khi tính toán, Yale Climate Connections phân tích năng lượng trên xe điện tương đương khoảng 2 triệu thùng xăng mỗi ngày, "đây là một khoản tiết kiệm đáng kể so với 8,9 triệu thùng hiện đang được sử dụng". Vậy những trạm sạc dùng để "tiếp nhiên liệu" cho những chiếc xe điện thì sao? Có hiệu quả hơn so với trạm xăng thông thường không? Câu trả lời là hiệu quả hơn nhiều, trong hầu hết mọi trường hợp.

Theo Yale Climate Connections, ngay cả khi trạm sạc được cung cấp nhiên liệu bằng than, năng lượng cần thiết để sạc xe điện ít hơn 31% so với xe chạy xăng. Nếu xe điện được sạc bằng điện gió, tổng nhu cầu năng lượng cho giao thông đường cao tốc sẽ giảm gần một nửa. Thêm vào đó là thủy điện hoặc các năng lượng tái tạo khác sẽ cho kết quả tốt hơn, tiết kiệm 75% năng lượng hiện sử dụng bởi các phương tiện chạy xăng.

Minh Quân