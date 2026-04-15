'Xe điện thắng thế xe xăng là nhờ nhiều ưu đãi'

Những thứ giúp xe điện thành công về doanh số như hiện nay liên quan xung quanh việc sử dụng, chứ không phải bản thân sản phẩm.

Câu chuyện xe xăng và xe điện hiện nay đã vượt ra ngoài giới hạn của một chiếc "ô tô" thông thường, mà ở đó là lãnh địa của "giải pháp di chuyển". Vì là giải pháp di chuyển, nên những tiêu chí để so sánh cũng khác nhau, nó không bó hẹp trong bản thân sản phẩm nữa, mà là nhiều vấn đề liên quan.

So với xe xăng, xe điện được miễn lệ phí trước bạ, nếu là xe của VinFast thì được miễn phí sạc, và trong lộ trình hạn chế xe xăng, dầu vào nội đô như hiện nay thì xe điện lại là phương tiện thay thế hợp lý.

Nếu so sánh bản thân xe điện, xe xăng và bỏ qua các yếu tố ở trên, tôi thấy chỉ một yếu tố mà xe điện vượt trội là không tốn nhiều chi phí bảo dưỡng. Còn lại, khả năng vận hành, trang bị tiện nghi, công nghệ an toàn thì bây giờ như nhau. Thậm chí xe điện nặng hơn, tăng áp lực lên phanh, giảm xóc, lốp.

Vậy nếu để so kè "tay bo", tôi cho rằng xe điện sẽ khó có cửa mà áp đảo như hiện nay với xe xăng. Và nếu không có những ưu đãi, chính sách trên, bạn có sẵn sàng lựa chọn xe điện không?

Tôi đặt ra vấn đề này không phải để hạ thấp xe điện, mà để nói rằng nếu đây rõ ràng là một phương tiện của tương lai, thì bản thân nó phải có sức hút chứ không phải sức hút từ những chính sách mà nhà sản xuất hoặc các cơ quan quản lý mang tới. Vậy bản thân sức hút của chúng là gì?

Độc giả Hải Đường