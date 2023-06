'Xe điện mini dễ thành công ở Việt Nam'

Lợi thế về giá, quãng đường ngắn, yêu cầu về kỹ thuật không quá cao là những yếu tố giúp xe điện mini có thể chinh phục thị trường.

Dưới đây là ý kiến của ông Bùi Sinh, người có nhiều năm quản lý cấp trung, cấp cao trong các hãng xe tại Việt Nam.

Sự xuất hiện của Wuling Hongguang Mini EV và mới đây là VinFast VF 3 đang khiến thị trường ôtô Việt dần hình thành phân khúc mới: xe điện mini. Đây là những dòng xe có kích thước nhỏ nhất thị trường, bé hơn i10 hay Morning đáng kể, thường chạy điện.

Thực tế là cuộc cách mạng xe điện nên bắt đầu ở Đông Nam Á, khi mà nhu cầu đi lại hàng ngày chỉ tầm 50 km, với phân khúc chính là các đô thị, yêu cầu đối với một chiếc xe điện không cao. Xe điện cỡ nhỏ, tầm quãng đường 200-300 km mỗi lần sạc, giá mềm, pin rẻ... là phù hợp. Các dòng xe chạy được 500-600 km của anh Musk ở Mỹ là không cần thiết.

Cứ nhìn sang Đài Loan, xe máy Gogoro nhỏ gọn, pin vừa phải, chạy như kiến. Xe nào việc nấy. Nhà nào thích đi chơi mỗi năm 2-3 chuyến thì thuê xe xăng. Hàng ngày đi chợ, đi làm, đưa đón trẻ con đi học thì xe điện mini cho nhẹ nhàng, chứ cần gì SUV hay MPV.

Mức giá phù hợp cho một chiếc xe loại này nên ở khoảng 4-5 lần so với một chiếc xe máy tay ga phổ thông là ổn. Ví dụ, xe Honda Air Blade giá khoảng 50 triệu, thì giá những xe này cỡ 200-250 triệu là có thể chấp nhận.

Về an toàn, rõ ràng dòng xe này chỉ đi thành phố, mà ôtô với xe máy, thì chắc không cần nói chiếc nào an toàn hơn. Đi đường trường thì chọn ôtô to.

Một ví dụ về sự thành công của xe điện ở Đông Nam Á là Thái Lan. Trong 2020, quốc gia này bán 1.056 xe, rồi 2021 là 1.935 xe. Trong 2022, số xe điện bán được ở Thái Lan đạt 9.729 xe. Và trong 5 tháng đầu năm nay, kết quả là 24.106 xe, tức hơn gấp đôi cả năm trước.

Bùi Sinh