Xe điện hỗ trợ tiết kiệm chi phí thế nào?

Việc chuyển sang xe điện giúp nhiều người tiết kiệm chi phí nhiên liệu, bảo dưỡng, trở thành lựa chọn kinh tế song hành cùng lợi ích môi trường.

Remeredzai Joseph Kuhudzai, chủ một chiếc Nissan Leaf 24 kWh, kể rằng trong suốt 5 năm sử dụng, anh chỉ tốn khoảng 2,4-6,24 USD mỗi ngày để sạc xe, tùy mức giá điện. Khi phải dùng tạm chiếc xe diesel cũ do mất xe điện cách đây vài tháng, mức chi nhảy vọt lên tới 20 USD mỗi ngày. "Tôi nhận ra khi dùng xe điện, mình tiết kiệm khoảng 13,7 USD mỗi ngày, tức hơn 25.000 USD sau 5 năm", Kuhudzai nói trên tạp chí CleanTechnica.

Anh cho biết thêm, chi phí bảo dưỡng cũng giảm mạnh, bởi xe điện không cần thay dầu, lọc gió hay bugi . "Điều khiến tôi ngạc nhiên là xe điện gần như không cần bảo dưỡng. Trong nhiều năm, tôi chỉ phải thay lốp do va ổ gà", Kuhudzai chia sẻ.

Ôtô điện đang tiếp nhiên liệu. Ảnh: Alamy

Không chỉ người tiêu dùng cá nhân, các tổ chức cũng đang hưởng lợi từ việc chuyển sang xe điện. Theo CleanTechnica, Sở Cảnh sát thị trấn Bargersville (bang Indiana) tiết kiệm khoảng 6.885 USD mỗi tháng tiền nhiên liệu sau khi thay toàn bộ xe tuần tra bằng 14 xe điện. Nếu vẫn sử dụng xe xăng, chi phí có thể lên đến 7.650 USD mỗi tháng, chưa kể 1.190 USD chi phí thay dầu định kỳ mỗi hai tháng. Cảnh sát trưởng thị trấn cho biết xe điện ít hỏng hóc, giảm thời gian nằm gara và giúp ngân sách địa phương nhẹ gánh. "Nếu quay lại xe xăng, chúng tôi sẽ phải chi thêm khoảng 100.000 USD mỗi năm", ông nói.

Báo cáo mới nhất của Consumer Reports (CR) cho thấy chi phí nhiên liệu của xe điện thấp hơn trung bình khoảng 60% so với xe xăng. Trong 7 năm đầu sử dụng, người lái có thể tiết kiệm tới 4.700 USD. Tổ chức này cũng ước tính tổng chi phí sở hữu xe điện (bao gồm nhiên liệu, bảo dưỡng, sửa chữa) thường thấp hơn đáng kể so với xe động cơ đốt trong cùng phân khúc.

Lợi ích kinh tế của xe điện không chỉ xuất hiện tại Mỹ. Ở Bangkok (Thái Lan), tài xế xe máy công nghệ Chanjira Ruangchan chia sẻ với Nikkei Asia rằng việc chuyển sang xe điện trở nên khả thi nhờ mô hình trạm đổi pin. Cô chạy trung bình 120 km mỗi ngày và cho biết chi phí "sạc hoặc đổi pin" chỉ khoảng 0,67 USD một ngày, bằng một phần ba so với tiền xăng cho xe máy truyền thống. "Tôi chỉ mất khoảng hai phút để đổi pin và tiếp tục hành trình. Chi phí thấp, lại không phải lo xe chết máy giữa đường", cô nói.

Tài xế xe công nghệ tại Thái Lan chuẩn bị cho đơn giao đồ ăn. Ảnh: Expatden

Tại Việt Nam, xu hướng chuyển sang xe điện cũng ngày càng mạnh mẽ. Anh Nguyễn Tuấn Anh, nhân viên văn phòng ở TP HCM, chia sẻ rằng trước đây mỗi tháng anh tốn gần 1 triệu tiền xăng. Từ khi đổi sang xe điện ba tháng nay, tổng chi phí sạc còn chưa đến 300.000 đồng, tiết kiệm hơn một nửa.

Những lợi ích rõ rệt về chi phí đang trở thành động lực thúc đẩy người tiêu dùng chuyển sang xe điện. Tốc độ tăng trưởng được thể hiện qua doanh số kỷ lục 147.450 xe của VinFast trong 11 tháng năm 2025. Trước đó, hãng xe Việt cũng đã vượt mốc 100.000 xe chỉ sau 9 tháng, con số chưa từng ghi nhận trên thị trường ôtô Việt Nam.

Ôtô điện VinFast trên đường phố Hà Nội. Ảnh: Tuấn Vũ

Tính riêng mảng xe máy điện, trong quý III/2025 hãng giao hơn 120.000 xe máy, xe đạp điện, lũy kế 9 tháng đầu năm đạt 234.536 xe, dẫn đầu thị trường Việt Nam. Doanh nghiệp này đặt mục tiêu bán khoảng 1,5 triệu xe máy điện trong 2026.

Nhiều báo cáo quốc tế cũng ghi nhận Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng trưởng nhanh nhất kể từ khi xe điện xuất hiện. Theo Mordor Intelligence, quy mô thị trường xe điện Việt Nam đạt khoảng 3,12 tỷ USD năm 2025 và có thể tăng lên 7,41 tỷ USD vào năm 2030.

Hãng tư vấn Deloitte dự báo đến năm 2030, tỷ lệ xe điện trong tổng doanh số ôtô mới tại Việt Nam có thể đạt 15-20%, nếu hạ tầng và chính sách được thúc đẩy kịp thời.

Thái Anh