Xe điện châu Âu tăng tốc vượt dự báo

Doanh số xe điện tại Liên minh châu Âu tăng gần 25% trong 8 tháng đầu năm, đưa thị trường ôtô khu vực tiến nhanh hơn nhiều so với các kịch bản từng đặt ra.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô châu Âu (ACEA), từ tháng 1 đến tháng 8/2025, lượng xe điện chạy pin (Battery Electric Vehicle - BEV) đăng ký mới tại EU tăng 24,8% so với cùng kỳ 2024, chiếm 15,8% tổng thị phần, so với mức 12,6% của năm trước. Ngược lại, doanh số xe xăng và diesel lần lượt giảm 19,7% và 25,7%.

Tốc độ tăng trưởng này cho thấy xe điện đã chuyển từ nhóm sản phẩm ngách thành lực kéo chính của thị trường. Tại các quốc gia như Na Uy, Hà Lan, Đức và Thụy Điển, xe điện hiện chiếm 30-40% doanh số xe mới. Các chuyên gia nhận định, nếu đà tăng này được duy trì, xe điện có thể vượt các mốc dự báo trước đây từ 3-5 năm.

Một báo cáo của Ernst Young (EY) công bố tháng 9 dự đoán, BEV sẽ chiếm hơn 50% doanh số xe mới tại châu Âu vào năm 2032 và vượt xe động cơ đốt trong giai đoạn 2028-2030, sớm hơn đáng kể so với mốc 2035 mà EU đặt ra để ngừng bán xe chạy xăng, dầu. EY cho rằng các yếu tố thúc đẩy chính là chính sách hỗ trợ, giá pin giảm và mạng lưới sạc ngày càng mở rộng đặc biệt tại Đức, Pháp và khu vực Bắc Âu.

Xe điện VinFast trên đường phố châu Âu. Ảnh: VinFast

Áp lực từ các quy định khí thải cũng buộc nhà sản xuất phải chuyển hướng mạnh mẽ sang xe điện. Liên minh châu Âu tiếp tục giữ mục tiêu đến 2035 chỉ bán xe không phát thải CO2. Những quy định nghiêm ngặt về lượng khí thải buộc các hãng xe phải đẩy mạnh sản phẩm điện hóa để tránh bị phạt hàng triệu euro.

Chi phí sở hữu xe điện (TCO) cũng đang giảm đáng kể. Theo Forbes, giá pin lithium-ion trong năm 2024 giảm gần 14% và được dự báo tiếp tục hạ trong 2025 nhờ quy mô sản xuất toàn cầu tăng. Khi pin chiếm khoảng 40%, chi phí xe điện trở nên rẻ hơn, giá bán lẻ các mẫu xe điện mới cũng gần sát với xe xăng cùng phân khúc. Ngoài ra, người dùng hưởng lợi từ chi phí vận hành thấp hơn: xe điện ít hỏng vặt, không cần thay dầu, và giá điện nhìn chung ổn định hơn nhiên liệu. Tổ chức Transport Environment ước tính mỗi người dùng BEV tại châu Âu tiết kiệm khoảng 800-1.000 euro mỗi năm cho chi phí nhiên liệu.

Sự phát triển của hạ tầng sạc cũng đóng vai trò quan trọng. Đến cuối năm 2024, toàn châu Âu có hơn 750.000 điểm sạc công cộng, tăng 45% so với năm 2022, trong đó khoảng 150.000 điểm là sạc nhanh. Đức và Hà Lan dẫn đầu về mật độ trạm sạc, góp phần giúp các hành trình dài bằng xe điện trở nên khả thi hơn.

VinFast hãng xe điện Việt Nam cũng đang mở rộng dấu ấn tại châu Âu. Tháng 9/2025, hãng công bố hợp tác với nền tảng PlugSurfing, qua đó cho phép khách hàng VinFast tiếp cận mạng lưới hơn 1 triệu điểm sạc công cộng tại 24 quốc gia, nâng cao trải nghiệm người dùng khi di chuyển xuyên biên giới.

VinFast hợp tác Plurgsurfing mở rộng trải nghiệm sạc xe ở châu Âu. Ảnh: VinFast

Hiện VinFast phân phối hai mẫu xe tại khu vực: VF 6 (phân khúc B) và VF 8 (phân khúc D). Hãng cũng mở rộng hệ thống hậu mãi với mạng lưới đối tác tại Đức (ATU), Pháp (Norauto), Hà Lan (LKQ) và nền tảng Fixico, nhằm đảm bảo tiêu chuẩn sửa chữa và bảo dưỡng thống nhất.

Thái Anh