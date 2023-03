Xe điện bốn bánh ở Cửa Lò sẽ dừng hoạt động từ 20/4

Nghệ AnDo thiếu đăng ký, đăng kiểm, toàn bộ 558 xe điện 4 bánh phục vụ khách du lịch ở thị xã Cửa Lò sẽ phải dừng hoạt động từ ngày 20/4.

Ngày 29/3, tại buổi đối thoại với các hộ kinh doanh dịch vụ xe điện 4 bánh trên địa bàn, ông Doãn Tiến Dũng, Chủ tịch thị xã Cửa Lò, cho biết chính quyền giữ nguyên quan điểm xe điện muốn hoạt động phải đủ điều kiện đăng ký, đăng kiểm. Mục đích là đảm bảo an toàn giao thông, góp phần đem lại hình ảnh du lịch địa phương tới du khách. Những xe không đủ điều kiện phải dừng lưu thông từ ngày 20/4 theo kế hoạch đã thông báo.

Tuy nhiên, nhiều hộ kinh doanh vẫn mong muốn chính quyền gia hạn thời gian lưu hành để chờ sửa chữa hoặc mua xe mới, đáp ứng yêu cầu đăng ký, đăng kiểm. Anh Trần Ngọc Dương, trú thị xã Cửa Lò, cho biết từ năm 2014 đến 2019 đã mua 2 xe cũ hết hơn 200 triệu đồng, trong đó một xe bị thiếu giấy tờ, chiếc còn lại một số bộ phận không đảm bảo yêu cầu nên không thể đăng kiểm. "Năm nào du khách nhiều thì gia đình kiếm được khoảng 60 triệu đồng, chưa trừ chi phí. Sắp tới nếu xe không hoạt động, gia đình sẽ rất khó khăn", anh Dương nói.

Xe điện hoạt động tại tuyến đường cho phép ở thị xã Cửa Lò. Ảnh: Nguyễn Hải

Xe điện 4 bánh xuất hiện ở thị xã Cửa Lò từ năm 2011, khi Chính phủ cho phép thí điểm phục vụ khách du lịch với 110 chiếc, thời gian đến 2014 và do một công ty tư nhân quản lý. Địa bàn hoạt động là một số tuyến đường nội thị được niêm yết. Sau 4 năm, số xe điện tăng lên 447 chiếc do nhiều hộ dân tự mua. Năm 2016, UBND tỉnh Nghệ An giao chính quyền thị xã Cửa Lò trực tiếp quản lý phương tiện này, cho phép gia hạn hoạt động từng năm một.

Đến năm 2022, chính quyền rà soát số xe tăng lên 558 (một số hộ có 2 chiếc). Xe điện có ưu điểm phục vụ du khách đi lại trong vùng nội thị thuận tiện, thay thế xe ôm, nhưng cũng tồn tại nhược điểm: Nhiều xe xuống cấp không đảm bảo an toàn, mỹ quan; không đủ giấy tờ; quá trình hoạt động xảy ra tình trạng dừng đỗ sai quy định, chèo kéo khách hoặc nâng giá cước.

Riêng năm 2022, cảnh sát giao thông xử lý 185 trường hợp xe điện vi phạm với 114 triệu đồng, chủ yếu các lỗi như: Dừng đỗ sai quy định, lái xe không mặc đồng phục, không đeo thẻ.

Để chấn chỉnh, tháng 12/2022 UBND thị xã Cửa Lò lập phương án quản lý hoạt động kinh doanh xe điện. Một trong những yêu cầu là xe điện phải được đăng ký, đăng kiểm. Những chủ xe không đủ điều kiện đăng kiểm sẽ được phép mua xe mới, hộ có 2 xe thì được mua một xe mới, hộ có một xe thì có thể liên doanh với một hộ khác để mua. Ngoài ra, các chủ xe sẽ được tập huấn thêm quy định điều khiển xe, ứng xử văn minh với du khách.

Ông Hoàng Minh Thọ, Phó phòng Quản lý đô thị thị xã Cửa Lò, cho biết đến tháng 2/2023, cơ quan chức năng phân loại được 171 xe đủ điều kiện đăng kiểm, lấy ngẫu nhiên 7 xe đi, nhưng không xe nào đạt yêu cầu. Nguyên nhân là nhiều bộ phận như phanh, cần gạt xuống cấp. Vì thế, chính quyền phải thực hiện theo đúng quy định pháp luật, không cho phép xe không đủ điều kiện lưu thông.

Thị xã Cửa Lò rộng hơn 29 km2, dân số khoảng 57.000, nằm ở phía đông nam tỉnh Nghệ An, cách TP Vinh 16 km. Nơi đây có bãi tắm gần 4 km, thu hút mỗi ngày 13.000-15.000 người tới tắm biển vào dịp hè.

Hải Bình