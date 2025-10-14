Tôi khiếp sợ những đứa trẻ cấp hai 'làm xiếc' với xe máy

Đưa con đi học, không ít lần tôi phải nép vào lề để nhường đường cho học sinh chạy xe máy, xe đạp điện phóng nhanh.

Tôi không quá giàu có nhưng may mắn, từ lúc sinh con, tôi không phải đi làm mà ở nhà nội trợ, đưa đón con đi học.

Đưa đón con đi học cấp II tôi mới thấy nhiều bé được cha mẹ đầu tư cho chiếc xe đạp điện, xe máy phân khối không dành cho người dưới 18 tuổi nhưng chạy với tốc độ nhanh như xe máy.

Các con chạy như diễn xiếc trên đường phố, và rất ít trẻ đội nón bảo hiểm.

Không ít lần tôi phải nép xe vào lề đường để nhường đường cho các "tay đua" vị thành niên. Dù nhà trường, thầy cô vẫn tuyên truyền đều, nhưng làm sao mà quản lý hết được?

Xung quanh khu vực gần trường có nhiều nhà dân "phối hợp" trông giữ xe cho học sinh.

Ở đây, tôi muốn nói đến trách nhiệm của phụ huynh. Nếu vì mưu sinh vất vả, không có thời gian quan tâm, nhưng "thả con" đi học với chiếc xe gắn máy, xe đạp điện như vậy thì khi xảy ra chuyện, thì nên trách ai đây?

Và quan trọng hơn, cuối cùng nếu lỡ xảy ra việc không mong muốn, thì không ai gánh được nỗi đau ngoài chúng ta, những người đã sinh ra con"

Ty